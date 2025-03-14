Cambiar Ciudad
Economía

Incertidumbre política y económica hace caer la confianza del consumidor por tercer mes consecutivo

La caída del índice de confianza del consumidor muestra un deterioro en las expectativas de los consumidores sobre el futuro de sus finanzas personales y el mercado de valores. A muchos estadounidenses les preocupa que los aranceles impuestos por Trump a varios de los socios comerciales del país aumenten los precios de los productos que consumen.

Univision picture
Por:Univision
Video Estos son algunos productos que subirán de precio por los aranceles de Trump al acero y aluminio

Afectada por un "alto nivel de incertidumbre en torno a la política y otros factores económicos", la confianza del consumidor estadounidense cayó en marzo por tercer mes consecutivo, según la encuesta mensual de la Universidad de Michigan sobre el índice.

Según la encuesta, la confianza del consumidor promedio cayó a 57.9 este mes, su punto más bajo en los últimos 29 meses, lo que representa una caída de un 22% en relación a diciembre de 2024, el último mes completo sin el presidente Donald Trump en la Casa Blanca.

Notas Relacionadas

Incertidumbre por el comportamiento "errático" de Trump es peor que los aranceles, advierte analista de mercados

Incertidumbre por el comportamiento "errático" de Trump es peor que los aranceles, advierte analista de mercados

América Latina
7 min

La confianza cae entre los consumidores estadounidenses de todas las afiliaciones políticas

PUBLICIDAD

“La confianza del consumidor se redujo otro 11% este mes, con descensos constantes en todos los grupos, bien sea por edad, educación, ingresos, patrimonio, afiliaciones políticas y regiones geográficas” dijo la directora de la encuesta, Joanne Hsu, en el comunicado que anuncia los resultados.

Más sobre Economía

La inflación aumenta más de lo esperado en agosto impulsada por aranceles de Trump
3 mins

La inflación aumenta más de lo esperado en agosto impulsada por aranceles de Trump

Estados Unidos
Países europeos suspenden envíos a EEUU por falta de claridad por nuevos aranceles
3 mins

Países europeos suspenden envíos a EEUU por falta de claridad por nuevos aranceles

Estados Unidos
Las amenazas que pesan sobre el Seguro Social y los cheques de millones de personas
6 mins

Las amenazas que pesan sobre el Seguro Social y los cheques de millones de personas

Estados Unidos
La Reserva Federal mantiene su tasa de interés y resiste a la presión de Trump
4 mins

La Reserva Federal mantiene su tasa de interés y resiste a la presión de Trump

Estados Unidos
Economía de EEUU crece 3% en el segundo trimestre, en un rebote tras la leve contracción de inicios del año
3 mins

Economía de EEUU crece 3% en el segundo trimestre, en un rebote tras la leve contracción de inicios del año

Estados Unidos
Cómo afectará a la economía de EEUU que se deje de acuñar el centavo de dólar
5 mins

Cómo afectará a la economía de EEUU que se deje de acuñar el centavo de dólar

Estados Unidos
Semana clave para saber cómo está la economía con Trump 2.0 y qué decidirá la Reserva Federal con su tasa
5 mins

Semana clave para saber cómo está la economía con Trump 2.0 y qué decidirá la Reserva Federal con su tasa

Estados Unidos
Los 10 suburbios más ricos de EEUU según el ingreso familiar y los precios de las casas
3 mins

Los 10 suburbios más ricos de EEUU según el ingreso familiar y los precios de las casas

Estados Unidos
En gráficos: los datos económicos dicen una cosa y la gente espera otra por las políticas de Trump
5 mins

En gráficos: los datos económicos dicen una cosa y la gente espera otra por las políticas de Trump

Estados Unidos
¿Cuánto crees que deberías ganar para sentirte cómodo financieramente? Este es el número de muchos
3 mins

¿Cuánto crees que deberías ganar para sentirte cómodo financieramente? Este es el número de muchos

Estados Unidos

La caída del índice de confianza del consumidor muestra un deterioro en las expectativas de los participantes en la encuesta sobre el futuro de sus finanzas personales y el mercado de valores, y que a muchos estadounidenses les preocupa que los aranceles impuestos por Trump a varios de los socios comerciales del país aumenten los precios de los productos que consumen.

"Muchos consumidores mencionaron el alto nivel de incertidumbre en torno a las políticas y otros factores económicos; las frecuentes fluctuaciones en las políticas económicas dificultan mucho que los consumidores planifiquen el futuro, independientemente de sus preferencias políticas", añade Hsu, en el comunicado.

Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: Haz clic aquí para estar al tanto de las noticias y no perderte ninguna actualización.

El fantasma de la inflación afectó la confianza del consumidor de EEUU en marzo

El temor de los consumidores por la expectativa del regreso de la inflación mostró un crecimiento en la encuesta, tanto para el próximo año como para los próximos cinco.

“Las expectativas de inflación para el año entrante subieron del 4.3% el mes pasado al 4.9% este mes, la cifra más alta desde noviembre de 2022, marcando tres meses consecutivos de aumentos inusualmente altos de 0.5 puntos porcentuales o más” afirmó Hsu, agregando que “el aumento de este mes se observó en las tres afiliaciones políticas”.

PUBLICIDAD

“Las expectativas de inflación a largo plazo se dispararon del 3.5 % en febrero al 3,9% en marzo, afirmó Hsu, advirtiendo que se trataba del “mayor incremento intermensual observado desde 1993, derivado de un aumento considerable entre los independientes, y tras un aumento ya considerable en febrero”.

Los encuestados, coincidieron en gran medida en que las perspectivas económicas del país se han debilitado en el último mes. Durante el último mes, las expectativas de los encuestados demócratas cayeron un 24%, mientras que las de los independientes disminuyeron un 12% y las de los republicanos cayeron un 10%.

Vea también:

Video Congresista propone que se permita importar huevos desde México ante escasez y altos precios en EEUU
Relacionados:
EconomíaestudioMercadosDonald Trump

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD