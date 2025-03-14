Incertidumbre política y económica hace caer la confianza del consumidor por tercer mes consecutivo

Video Estos son algunos productos que subirán de precio por los aranceles de Trump al acero y aluminio

Afectada por un "alto nivel de incertidumbre en torno a la política y otros factores económicos", la confianza del consumidor estadounidense cayó en marzo por tercer mes consecutivo, según la encuesta mensual de la Universidad de Michigan sobre el índice.

Según la encuesta, la confianza del consumidor promedio cayó a 57.9 este mes, su punto más bajo en los últimos 29 meses, lo que representa una caída de un 22% en relación a diciembre de 2024, el último mes completo sin el presidente Donald Trump en la Casa Blanca.

La confianza cae entre los consumidores estadounidenses de todas las afiliaciones políticas

“La confianza del consumidor se redujo otro 11% este mes, con descensos constantes en todos los grupos, bien sea por edad, educación, ingresos, patrimonio, afiliaciones políticas y regiones geográficas” dijo la directora de la encuesta, Joanne Hsu, en el comunicado que anuncia los resultados.

La caída del índice de confianza del consumidor muestra un deterioro en las expectativas de los participantes en la encuesta sobre el futuro de sus finanzas personales y el mercado de valores, y que a muchos estadounidenses les preocupa que los aranceles impuestos por Trump a varios de los socios comerciales del país aumenten los precios de los productos que consumen.

"Muchos consumidores mencionaron el alto nivel de incertidumbre en torno a las políticas y otros factores económicos; las frecuentes fluctuaciones en las políticas económicas dificultan mucho que los consumidores planifiquen el futuro, independientemente de sus preferencias políticas", añade Hsu, en el comunicado.

El fantasma de la inflación afectó la confianza del consumidor de EEUU en marzo

El temor de los consumidores por la expectativa del regreso de la inflación mostró un crecimiento en la encuesta, tanto para el próximo año como para los próximos cinco.

“Las expectativas de inflación para el año entrante subieron del 4.3% el mes pasado al 4.9% este mes, la cifra más alta desde noviembre de 2022, marcando tres meses consecutivos de aumentos inusualmente altos de 0.5 puntos porcentuales o más” afirmó Hsu, agregando que “el aumento de este mes se observó en las tres afiliaciones políticas”.

“Las expectativas de inflación a largo plazo se dispararon del 3.5 % en febrero al 3,9% en marzo, afirmó Hsu, advirtiendo que se trataba del “mayor incremento intermensual observado desde 1993, derivado de un aumento considerable entre los independientes, y tras un aumento ya considerable en febrero”.

Los encuestados, coincidieron en gran medida en que las perspectivas económicas del país se han debilitado en el último mes. Durante el último mes, las expectativas de los encuestados demócratas cayeron un 24%, mientras que las de los independientes disminuyeron un 12% y las de los republicanos cayeron un 10%.

