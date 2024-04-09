Condenan a entre 10 y 15 años de prisión a los padres del joven que mató a 4 estudiantes en Michigan

Video Declaran culpable de homicidio involuntario a la madre del autor de un tiroteo, ¿cambiará el debate sobre las armas?

Jennifer y James Crumbley se convirtieron este martes en los primeros padres del autor de un tiroteo escolar masivo en ser condenados como responsables de homicidio involuntario. Fueron condenados este martes por la jueza del caso, Cheryl Matthews, a una pena de entre 10 a 15 años de cárcel.

La jueza de Michigan sentenció a los Crumbley como responsables de homicidio involuntario por su conducta "gravemente negligente" respecto a su hijo Ethan, quien mató a cuatro estudiantes de una escuela de Michigan el 30 de noviembre de 2024. Los fiscales pedían diez años. El caso sienta un precedente único, en el que los progenitores de un atacante son condenados debido al crimen cometido por su hijo.

"La oportunidad (de detener a su hijo) tocó y tocó la puerta, más fuerte y más fuerte, y fue ignorada. Nadie respondió. Estas dos personas debieron hacerlo y, con toda seguridad, no lo hicieron", dijo la jueza Matthews, quien aseguró que su sentencia no se orienta a la responsabilidad paternal sino a la negligencia.

El mes pasado, los jurados de sus respectivos juicios habían declarado culpable a los Crumbley, por no haber advertido a los responsables de la Escuela Secundaria Oxford de que su hijo podía tener acceso a un arma.

Antes de que les leyeran sus sentencias, la madre del atacante, Jennifer Crumbley expresó su "dolor" y condolencias a las víctimas y sus familias. "Me siento aquí para expresar mi más profundo pesar por las familias de Hana, Tate, Madisyn, Justin y por todos los afectados el 30 de noviembre de 2021", dijo mencionando a los cuatro adolescentes asesinados por su hijo.

James Crumbley, padre del atacante dijo: "Quiero decir que no puedo imaginar el dolor y la agonía para las familias que han perdido a sus hijos. Mi corazón está realmente roto".

Jennifer Crumbley mira a su esposo James Crumbley durante su sentencia por cuatro cargos de homicidio involuntario por la muerte a tiros de cuatro estudiantes de Oxford High School a manos de su hijo, Ethan Crumbley. Imagen Bill Pugliano/Getty Images

La condena a los Crumbley: el drama de los padres de los adolescentes asesinados

La audiencia se tornó emocional cuando los padres de las víctimas del tiroteo de 2021, hablaron en el estrado. Nicole Beausoleil, la madre de Madisyn Baldwin, fue una de las cuatro asesinadas en la escuela de Oxford. “Madisyn era un alma bondadosa. Ella siempre tenía una sonrisa, podrías escuchar su risa todo el día. Era contagiosa", dijo.

Luego fue el turno de la familia Shilling. "Esta tragedia fue completamente prevenible. Si tan solo hubieran hecho algo para cambiar el curso de los acontecimientos el 30 de noviembre de 2021, nuestros cuatro ángeles estarían aquí hoy", dijo Jill Soave, la madre de Justin Shilling, quien tenía 17 años cuando lo mataron.

Fue seguida por el padre del chico, Craig Shilling, que dijo a los padres de Ethan Crumbley: "La sangre de nuestros hijos está en sus manos".

Reina St. Juliana, hermana de la víctima Hana, recordó la última vez que vio a su hermana viva: "Cuando nos separamos para regresar a clase, simplemente miré hacia atrás y sonreí. No dije adiós. Nunca pude decir adiós".

Steve, padre de Hana St. Juliana, dijo que ellos, las víctimas, son los que se perdieron todo, no los acusados. "Nunca la acompañaré hacia el altar mientras comienza el viaje de formar su propia familia. Siempre se me negará la oportunidad de tenerla a ella o a sus futuros hijos en mis brazos", añadió.

Buck Myre, cuyo hijo, Tate Myre, murió tiroteado, dijo que la tragedia "ha cobrado un saldo increíble" en su familia.

La defensa en el juicio

Los padres alegaron que no sabían que su hijo, Ethan Crumbley, estaba planeando el tiroteo. Pero los fiscales dijeron que no guardaron el arma de manera segura y podrían haber evitado el tiroteo sacando al joven de 15 años de la escuela cuando se les confrontó con un dibujo de un arma junto a un violento mensaje que había hecho ese día.



La abogada defensora Shannon Smith dijo que Jennifer Crumbley “no es una amenaza para la comunidad” y que meterla en prisión “no disuade aún más a otros de cometer delitos similares”. Agregó que "cualquier negligencia grave" demostrada en juicio eran errores "que cualquier padre podría cometer".

Mariell Lehman, abogada que representó a James Crumbley, dijo que los casi dos años y medio que pasaron en prisión desde el arresto de la pareja es tiempo suficiente bajo custodia. Ambos han seguido el juicio desde prisión, ya que no pudieron pagar la fianza de 500,000 dólares.

Los padres de Ethan Crumbley y una masacre 'evitable'

Ethan Crumbley, que ahora tiene 17 años, se declaró culpable y cumple cadena perpetua. Los fiscales dijeron que “acciones trágicamente simples” de ambos padres podrían haber detenido la catástrofe.

La pareja tuvo juicios separados en el condado de Oakland, 40 millas al norte de Detroit. Los miembros del jurado escucharon cómo el adolescente había dibujado un arma, una bala y una víctima de un disparo en una tarea de matemáticas, acompañado de frases sombrías: "Los pensamientos no se detendrán. Ayúdame. Mi vida es inútil. Sangre por todas partes".

Ethan le dijo a un consejero que estaba triste (una abuela había muerto y su único amigo de repente se había mudado), pero dijo que el dibujo solo reflejaba su interés en crear videojuegos

Los Crumbley asistieron a una reunión en la escuela que duró menos de 15 minutos. No mencionaron que el arma se parecía a una que James Crumbley, de 47 años, había comprado apenas cuatro días antes: una Sig Sauer de 9 mm que Ethan había descrito en las redes sociales como su “belleza”.

Sus padres se negaron a llevarlo a casa y prefirieron regresar al trabajo y aceptar una lista de proveedores de salud mental. El personal de la escuela dijo que Ethan podía quedarse en el campus. Un consejero, Shawn Hopkins, afirmó que creía que sería más seguro para el menor que estar solo en casa.

Sin embargo, nadie revisó la mochila de Ethan. Sacó el arma ese mismo día y mató a cuatro estudiantes: Tate Myre, Hana St. Juliana, Justin Shilling y Madisyn Baldwin, e hirió a otras siete personas.

Mensajes explosivos: divulgan los textos entre el acusado del tiroteo en una escuela de Michigan y sus padres



No hubo testimonios de especialistas sobre el estado de ánimo de Ethan en el juicio. Pero el juez, a pesar de las objeciones de la defensa, permitió que el jurado viera extractos de su diario. “Quiero ayuda, pero mis padres no me escuchan y no puedo obtener ninguna ayuda”, señalaba sobre sus problemas mentales.

Al final del juicio de James Crumbley, la fiscal Karen McDonald demostró cómo un candado de cable, encontrado en un paquete en su casa, podría haber asegurado el arma.