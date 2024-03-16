El caso Crumbley: ¿Por qué un padre o madre puede ser declarado culpable de los delitos de su hijo?

Video Declaran culpable de homicidio involuntario a la madre del autor de un tiroteo, ¿cambiará el debate sobre las armas?

En un caso de lo que los fiscales describieron como “negligencia grave”, un jurado de Michigan condenó a James Crumbley por homicidio involuntario por su papel en el ataque mortal de su hijo menor de edad en la escuela secundaria de Oxford hace casi tres años.

La condena de Crumbley sigue un destino similar de su esposa, Jennifer Crumbley, quien fue condenada el 6 de febrero de 2024 por su papel en los asesinatos que dejaron cuatro adolescentes de secundaria muertos y otros siete heridos.

PUBLICIDAD

Ambos se enfrentan a una pena máxima de prisión de 60 años y multas de hasta $30,000.

En diciembre de 2023, su hijo, Ethan Crumbley, fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional por el tiroteo del 30 de noviembre de 2021 en el que mató a cuatro personas e hirió a otras siete.

¿Fueron los padres responsables por el tiroteo masivo?

Esta combinación de fotos de procesamiento proporcionadas por la oficina del alguacil del condado de Oakland, Michigan, muestra a James Crumbley, a la izquierda, y Jennifer Crumbley, los padres de Ethan Crumbley, un adolescente acusado de matar a cuatro estudiantes en un tiroteo en la escuela secundaria Oxford High School en Oxford, Michigan, en noviembre de 2021. Jennifer y James Crumbley pueden enfrentar un juicio por homicidio involuntario, dijo la corte de apelaciones del estado el jueves 23 de marzo de 2023, en un caso innovador de responsabilidad penal por los actos de un menor de edad. Imagen AP



Muchos se sorprendieron cuando los Crumbley fueron acusados por su presunto papel en la tragedia.

Es menos probable que el derecho penal, a diferencia del derecho civil, responsabilice a los acusados por las acciones de un tercero, incluso si ese tercero es el hijo del acusado. Esto se debe a que en el derecho penal los acusados enfrentan el encarcelamiento y el estigma asociado que conlleva una condena.

En los raros casos en que los padres de los atacantes escolares son procesados, normalmente fueron acusados de delitos como abuso infantil, negligencia infantil y no asegurar adecuadamente un arma de fuego. El cargo presentado contra los Crumbley, de homicidio involuntario, también conocido como homicidio por negligencia grave, era aún más infrecuente.

Pero no carece de precedentes.

En 2000, Jamelle James, residente de Michigan, no refutó el cargo de homicidio involuntario por dejar su pistola en una caja de zapatos en su dormitorio. En ese momento, James vivía en un apartamento que los fiscales describieron como una “casa de mala muerte” que compartía con varias personas, incluidos dos niños pequeños.

Un niño de 6 años, sobrino de James, vivía temporalmente en el apartamento y descubrió el arma, la llevó a la escuela y mató a tiros a su compañera de primer grado, Kayla Rolland. James pasó más de dos años en prisión antes de ser puesto en libertad condicional.

PUBLICIDAD

Los fiscales afirmaron que la conducta de James fue “gravemente negligente” y “tan imprudente que demuestra una falta sustancial de preocupación por si se producía una lesión”.

Podría decirse que dejar un arma sin asegurar cerca de niños muy pequeños demostró la grave negligencia de James.

Comportamiento 'atroz'

Una de las preguntas clave que enfrentaron los jurados en el caso Crumbley fue si los padres sabían que se produciría un tiroteo en la escuela o si ignoraron imprudentemente este hecho. Para probar la negligencia grave de los padres, la fiscalía se basó en una serie de supuestos hechos.

Uno de los hechos más centrales fue que los Crumbley le compraron la pistola a su hijo como regalo de Navidad y luego lo llevaron a practicar tiro.

Ninguno de los padres informó a la escuela que habían comprado el arma y que su hijo tenía acceso a ella.

Después de que le dijeron que su hijo estaba buscando municiones en su teléfono en la escuela, Jennifer Crumbley le dijo a su hijo por mensaje de texto que no lo atraparan: “LOL, no estoy enojada. Tienes que aprender a no dejarte atrapar”.

Ninguno de los padres optó por sacar a su hijo de la escuela después de que les dijeran que un maestro encontró un inquietante dibujo de una figura ensangrentada en su escritorio.

Finalmente, el arma estaba sin seguro.

James Crumbley “no estaba siendo juzgado por lo que hizo su hijo”, dijo la fiscal del condado de Oakland, Karen McDonald, durante los alegatos finales el 13 de febrero de 2024. Más bien, estaba siendo juzgado por “lo que hizo y lo que no hizo”.

PUBLICIDAD

A diferencia de su esposa, Crumley se negó a testificar. “Es mi decisión permanecer en silencio”, afirmó.

Sus abogados defensores presentaron solo un testigo, la hermana de Crumley, Karen. Ella testificó que había visitado a la familia de su hermano unos meses antes del tiroteo y que todo parecía normal.

Cambiando las leyes

En el caso Jamelle James, el niño de 6 años que disparó a su compañero de clase nunca fue acusado de un delito grave porque la mayoría de las jurisdicciones sostienen que los niños menores de 7 años no pueden formular intenciones criminales.

No se puede decir lo mismo de Ethan Crumbley, que tenía 15 años en el momento del tiroteo. Fue acusado de cuatro cargos de asesinato en primer grado, un cargo de terrorismo con resultado de muerte, siete cargos de agresión con intención de asesinar y 12 cargos de posesión de un arma de fuego en un delito grave.

Muchas personas en ambos lados del debate sobre la seguridad de las armas han aplaudido los esfuerzos de la fiscal McDonald para responsabilizar a las personas por permitir que las armas caigan en manos de niños.

Según una evaluación de 2019 realizada por el Departamento de Seguridad Nacional, el 76 % de las armas utilizadas en tiroteos escolares procedían de un padre o un pariente cercano, y aproximadamente la mitad de las armas eran de fácil acceso.

En el momento de los tiroteos en la escuela secundaria de Oxford, Michigan no tenía ninguna ley que exigiera que las armas se guardaran adecuadamente fuera del alcance de los menores.

Pero dos semanas después de los tiroteos de Oxford, por ejemplo, la representante federal Elissa Slotkin, demócrata de Michigan, propuso una ley federal que responsabiliza a los padres u otros adultos responsables por no proteger sus armas de fuego.

PUBLICIDAD

Esa propuesta federal pasó a formar parte de un paquete legislativo estatal promulgado el 13 de abril de 2023 por la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer.

Las nuevas leyes entraron en vigor el 1 de enero de 2024. Establecieron verificaciones de antecedentes universales para todas las compras de armas de fuego y requisitos de almacenamiento seguro diseñados para mantener las armas fuera del alcance de los niños.

Thaddeus Hoffmeister, profesor de Derecho, Universidad de Dayton.

El artículo original fue publicado por The Conversation. Puedes leerlo aquí.