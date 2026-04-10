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Así será el arco gigante que Trump construirá en Estados Unidos; medirá más de 200 pies y será blanco con dorado

La Casa Blanca compartió en redes sociales varios bocetos que muestran cómo luciría el arco una vez terminado; permiten apreciar detalles como su gran altura, ornamentación dorada y algunas esculturas

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Por:N+ Univision
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Funcionarios de la administración del presidente Donald Trump dieron a conocer los diseños finales de un ambicioso arco conmemorativo que busca transformar el paisaje de la capital estadounidense.

El proyecto contempla una estructura de más de 200 pies de altura, posicionándose como uno de los monumentos más imponentes del mundo.

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Imágenes oficiales revelan el proyecto

Como parte del anuncio, la Casa Blanca compartió en redes sociales varias imágenes y bocetos que muestran cómo luciría el arco una vez terminado. Las ilustraciones permiten apreciar detalles como su gran altura, la ornamentación dorada y las esculturas que formarían parte del conjunto arquitectónico.

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De acuerdo con The Washington Post, el diseño contempla un arco de aproximadamente 250 pies con la frase “Una nación bajo Dios” grabada en dorado. También incluiría una figura alada en la cima y cuatro leones en la base, elementos que buscan resaltar su carácter simbólico.

Ubicación estratégica y significado histórico

El monumento se planea construir en Memorial Circle, cerca del Cementerio Nacional de Arlington, en un punto clave entre el Monumento a Lincoln y dicho camposanto. La intención es conmemorar el 250 aniversario de Estados Unidos con una obra de gran escala.

Críticas y preocupaciones por el impacto

Especialistas en urbanismo y conservación han advertido que el tamaño del arco podría alterar la estética de la zona y afectar las vistas hacia otros monumentos históricos. Además, organizaciones civiles y veteranos han interpuesto demandas para detener el proyecto.

Los inconformes señalan que la construcción requeriría autorización del Congreso, ya que se trata de un área protegida, y que podría interferir con el carácter solemne del entorno.

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Evaluación oficial en marcha

El Departamento del Interior ya entregó los planes a la Comisión de Bellas Artes, que analizará la propuesta próximamente. A pesar de los desafíos legales, Trump ha defendido el proyecto, insistiendo en que busca erigir el arco más grande del mundo como símbolo nacional.

JICM

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