Wisconsin Protesta masiva por beagles en Wisconsin termina con enfrentamientos, uso de gas pimienta y arrestos Cientos de activistas intentaron forzar el acceso a una granja en Wisconsin en medio de un operativo policial que terminó con detenciones y uso de fuerza.

Video Activistas encubiertos documentan presunto abuso animal en algunas granjas productoras de leche

Cerca de 1000 activistas por el bienestar animal que intentaron acceder el sábado a una instalación de cría e investigación de beagles en Wisconsin fueron repelidos por la policía, que disparó balas de goma y gas pimienta contra la multitud y arrestó al líder del grupo.

Este fue el segundo intento en igual número de meses por parte de los manifestantes para sacar a los beagles de las instalaciones de Ridglan Farms en Blue Mounds, un pequeño pueblo situado a unas 25 millas al suroeste de la capital, Madison.

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El sheriff del condado de Dane, Kalvin Barrett, declaró en un video que entre 300 y 400 manifestantes estaban "intentando irrumpir violentamente en la propiedad" y agredir a los agentes. Señaló que los manifestantes han ignorado las zonas designadas para la protesta pacífica y han bloqueado carreteras, impidiendo el acceso de vehículos de emergencia.

"Esto no es una protesta pacífica", afirmó Barrett.

El departamento del sheriff informó que un número "significativo" de personas fue arrestado de entre los aproximadamente 1.000 manifestantes presentes en el lugar, aunque no proporcionó una cifra exacta, ya que los detenidos seguían siendo procesados en la tarde del sábado.

Los manifestantes intentaron superar las barricadas, las cuales incluían una zanja llena de estiércol, fardos de heno y una cerca de alambre de púas. Algunos manifestantes lograron atravesar la cerca, pero no consiguieron acceder al interior de las instalaciones, donde se estima que se mantienen unos 2,000 beagles, según informó el Wisconsin State Journal.

"Simplemente me siento derrotada", comentó al periódico la activista Julie Vrzeski unas tres horas después de iniciada la operación, tras no haber logrado rescatar a ningún perro. Más tarde ese mismo sábado, los activistas se trasladaron desde las instalaciones de Ridglan para protestar frente a la cárcel, en el centro de Madison.

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El grupo "Coalition to Save the Ridglan Dogs" (Coalición para Salvar a los Perros de Ridglan) había anunciado públicamente sus planes de rescatar a los perros el domingo, pero adelantó la operación un día. En la cuenta de X del líder del grupo, Wayne Hsiung, se publicó una fotografía en la que se le veía siendo arrestado en el lugar de los hechos.

El departamento del sheriff informó que una persona que condujo "temerariamente" una camioneta a través del portón principal de la propiedad fue arrestada, "evitando así un desenlace potencialmente mortal".

En marzo, un grupo de manifestantes irrumpió en las instalaciones y se llevó 30 perros. Veintisiete personas fueron arrestadas bajo cargos de allanamiento de morada, entre otros delitos. Ridglan ha negado maltratar a los animales, pero en octubre acordó renunciar a su licencia estatal de cría a partir del 1 de julio, como parte de un acuerdo para evitar ser procesada por cargos de maltrato animal.

En su sitio web, Ridglan afirma que "nunca se ha presentado ni fundamentado prueba creíble alguna de abuso, crueldad, maltrato o negligencia hacia los animales en Ridglan Farms".