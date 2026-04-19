caso Quiénes eran los Martin, la familia desaparecida en 1958 en Oregon cuyo caso sigue marcando historia Testimonios de la época recuerdan a los Martin como una familia de clase media tranquila y sin señales de conflicto previo.

Video ¿Conducirá hasta el secuestrador? El FBI está analizando ADN hallado en la casa de Nancy Guthrie

Hace casi 70 años, una familia de cinco integrantes desapareció en Oregon, luego de que el auto en que iban cayera al río Columbia, lo que desató uno de los casos más misteriosos en Estados Unidos.

Pero hace un par de días, se confirmó que los restos hallados por Archer Mayo, un buzo que buscó durante años, son de tres de los miembros de la familia Martin que no habían sido recuperados desde 1958: el padre, la madre y una de sus hijas.

PUBLICIDAD

Los restos de las otras dos niñas fueron hallados en 1959.

Los Martin eran unidos, extrovertidos, divertidos, alegres y devotos. Se trataba de una familia de clase media, común y corriente de Portland, de acuerdo con testimonios documentados en registros periodísticos de la época.

Kenneth Martin, el papá, trabajaba para una compañía eléctrica y sus hijas, Susan Margaret (11 años), Virginia Anne (13) y Barbara Jean Martin (14), iban a la escuela. La madre, Barbara Martin, era ama de casa.

Donald Martin, el hermano mayor y quien había servido en la Marina como personal médico, vivía en Nueva York cuando desaparecieron sus padres y sus hermanas. Él tenía entonces unos 28 años.

¿Cómo desaparecieron los Martin?

La familia desapareció el 7 de diciembre de 1958. Era un domingo y las versiones coinciden en que iban a buscar adornos navideños en Larch Mountain. Informes periodísticos señalaron que igual iban por el árbol de Navidad.

Sin embargo, no se supieron las condiciones específicas de lo que causó que la camioneta Ford familiar roja y blanca de 1954 en que viajaban se precipitara al río Columbia. A la fecha, hay quienes siguen pensando que pudieron ser víctimas de un accidente provocado.

En un inicio, las autoridades especularon con la posibilidad de que el vehículo se hubiera precipitado por un acantilado cerca de Cascade Locks, a unos 69 kilómetros al este de Portland, y hubiera caído al río Columbia en una zona aislada, según informó AP en su momento.

PUBLICIDAD

En los análisis genéticos que llevaron a la confirmación recientemente se descartaron hechos violentos en los restos localizados.

Se sabe que en su trayecto pararon a cargar gasolina cerca de Cascade Locks, Oregon, a orillas del río Columbia.

Pasaron horas antes de que se supiera que habían desaparecido. Las niñas no se presentaron a la escuela al otro día y su papá no llegó a su oficina en Eccles Electric Company. Sus compañeros lo describieron como alguien puntual que no solía faltar.

Pero cuando vecinos se dieron cuenta de que los Martin no estaban en casa, emprendieron la búsqueda.

El caso fue noticia nacional en aquel momento y llevó a algunos a especular sobre la posibilidad de que se tratara de un crimen, ofreciéndose una recompensa de mil dólares por información.

"¿Dónde se busca si ya se ha buscado en todos los lugares que la lógica y las pistas fragmentarias sugieren?", preguntaba un artículo de AP en 1959, meses después de la desaparición.

Los cuerpos de Susan y Virginia Martin fueron encontrados a inicios de mayo de 1959 a 24 millas del río Columbia, lo que reforzó desde entonces la hipótesis de que la familia cayó al agua con su vehículo.

Pero las autoridades reconocieron entonces que llegaron a un callejón sin salida. Agotaron todas las pistas, pese al gran despliegue aéreo, embarcaciones, patrullas y equipos de búsqueda en tierra.

Los indicios hallados décadas después

El caso permaneció sin resolverse durante más de seis décadas, hasta que en 2024, el buzo Archer Mayo localizó un vehículo sumergido en el río Columbia.

PUBLICIDAD

En 2025, las autoridades intentaron recuperarlo con una grúa, pero debido al avanzado estado de corrosión y a que estaba cubierto por sedimentos, solo lograron extraer el chasis y algunas piezas.

Aun así, esos restos fueron suficientes para confirmar que el automóvil pertenecía a la familia Martin.

El buzo continuó explorando el área y en agosto de 2025 encontró restos humanos cerca del vehículo. Estos fueron entregados a las autoridades y analizados mediante técnicas modernas de ADN.

Más de una docena de especialistas participaron en el análisis forense, según CBS. Los expertos extrajeron una muestra ósea y aplicaron técnicas avanzadas para aislar y estudiar el ADN, lo que permitió, al compararlo con un familiar vivo, confirmar la identidad de Kenneth Martin.

Sin embargo, señalaron que los restos que permanecen durante décadas bajo el agua suelen deteriorarse gravemente, y en este caso los de los demás integrantes estaban demasiado dañados para poder analizarlos.

Durante la exploración, Mayo también halló varios objetos personales, entre ellos un zapato, una funda de cámara con el nombre y dirección de Kenneth, hebillas de cinturón de seguridad y rollos de película fotográfica, informó CBS.

Sobre estos últimos, se planteó la posibilidad de que algún día puedan revelarse imágenes que ayuden a esclarecer aún más lo ocurrido, ya que podrían aportar información relevante para entender el caso.