El cambio en los 'tax credits' que planea la administración Trump: así puede perjudicar a los inmigrantes

El Departamento del Tesoro de EEUU anunció el jueves que planea reclasificar ciertos créditos fiscales reembolsables como “beneficios públicos federales”, lo que impedirá que algunos contribuyentes inmigrantes los reciban, incluso si presentan su tax return y pagan impuestos y, de otro modo, cumplirían con los requisitos.

Los expertos en impuestos afirman que los 'dreamers', inmigrantes que llegaron a EEUU ilegalmente con sus padres cuando eran niños, y los inmigrantes con Estatus de Protección Temporal (TPS) son los más propensos a verse afectados por el cambio previsto. Los trabajadores extranjeros y los titulares de visas de estudiante, así como algunas familias con hijos que son ciudadanos estadounidenses, también podrían verse afectados, dependiendo de cómo se redacte la norma, según indican.

El anuncio del Departamento del Tesoro fue la señal más reciente de cómo la administración Trump ha adoptado un enfoque integral de gobierno en materia de control migratorio, buscando que los departamentos de todo el gobierno federal —no solo el de seguridad nacional— encuentren maneras de ayudar a implementar la agenda migratoria de línea dura del presidente.

El Departamento del Tesoro anunció que planea elaborar nuevas normas que afectarán las porciones reembolsadas de ciertos créditos tributarios sobre la renta individual, incluyendo el crédito tributario por ingreso del trabajo (EITC), el crédito tributario adicional por hijos (ACTC), el crédito tributario de oportunidad estadounidense (AOTC) y el crédito tributario por aportación de la contrapartida del ahorrador (SATC).

Esta normativa redefiniría los créditos tributarios como "beneficios públicos federales" según la Ley de Reconciliación de la Responsabilidad Personal y las Oportunidades de Trabajo de 1996. Como resultado, muchos inmigrantes con autorización de trabajo en Estados Unidos ya no podrían recibir estos beneficios.

Quiénes serán los perjudicados de redefinir los créditos fiscales como beneficios públicos federales

Según el Instituto de Impuestos y Política Económica, los inmigrantes indocumentados que pagan impuestos a menudo no son elegibles para los mismos beneficios tributarios que los ciudadanos estadounidenses, a pesar de que este grupo pagó casi 100,000 millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales en 2022.

Por ejemplo, los inmigrantes indocumentados no son elegibles para los beneficios de jubilación del Seguro Social ni para el seguro médico Medicare, aunque contribuyen con miles de millones de dólares a los impuestos federales sobre la nómina que financian estos beneficios.

Los críticos arremetieron contra el cambio, considerándolo una forma de discriminar a los inmigrantes como parte de las políticas más amplias de Trump.

“Es una idea terrible e injusta negar créditos fiscales a personas que han pagado impuestos y que tienen derecho a ellos debido a su estatus migratorio”, declaró Daniel Costa, director de Investigación de Derecho y Política de Inmigración del Instituto de Política Económica.

“Implementar esto requerirá determinar quién tiene estatus y quién no, lo cual es otra forma en que la administración Trump ampliará su redada de deportaciones”.

Se espera que la normativa final entre en vigor a partir del año fiscal 2026. “Estamos haciendo cumplir la ley e impidiendo que los inmigrantes indocumentados reclamen beneficios fiscales destinados a los ciudadanos estadounidenses”, dijo en un comunicado a la prensa el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

El Tesoro solicitó al Departamento de Justicia una reinterpretación de la ley para elaborar la nueva norma, según informó la agencia.

Carl Davis, director de investigación del Instituto de Impuestos y Política Económica, afirmó que, dado que las personas sin autorización de trabajo ya no reúnen los requisitos para estos créditos fiscales reembolsables, “los más perjudicados serán quienes realmente intentan cumplir con sus obligaciones, las personas autorizadas para trabajar y que pagan sus impuestos”.

¿Es legal esta nueva categorización de los créditos fiscales?

Añadió que creía que el gobierno estaba intentando complicar la vida de los inmigrantes que pagan impuestos.

Brandon DeBot, director de políticas del Centro de Derecho Tributario de la Universidad de Nueva York, declaró que la reinterpretación de la ley por parte del Tesoro para crear una nueva norma sobre los créditos fiscales “ignora disposiciones claras del código tributario”.

“Negar los créditos fiscales a las familias inmigrantes requiere una acción explícita del Congreso”, afirmó DeBot.

Davis indicó que probablemente no habría una mayoría de apoyo para esta medida en el Congreso, lo que, según él, probablemente impulsó al gobierno a actuar unilateralmente en este asunto.

“El pueblo estadounidense simpatiza en general con los dreamers y los beneficiarios de DACA. Atacarlos de esta manera indirecta no es un cambio de política que hubiera contado con el apoyo de la mayoría en el Congreso”, dijo, en alusión al acrónimo en inglés de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia.

