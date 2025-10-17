A qué se debe la empinada subida precio del oro, que superó esta semana los $4,300

Video Reto Economía: Recomendaciones para invertir en oro y asegurar tu dinero

A medida que se profundiza la incertidumbre económica, la carrera por el oro continúa, y los precios del metal precioso superaron esta semana por primera vez los 4,300 dólares.

El oro ha subido un 6.7% en la última semana, marcando una de sus mejores rachas heste año.

PUBLICIDAD

Las ventas de oro suelen dispararse cuando los inversionistas ansiosos buscan un “refugio seguro” para su dinero.

Te contamos lo que debes saber sobre esta subida y cómo te afecta.

¿Cuánto han subido los precios del oro este año? ¿Y de la plata?

Los futuros del oro han subido casi 60% desde comienzos de 2025, cotizando alrededor de 4,268 dólares por onza troy, la medida estándar para los metales preciosos, hacia las 11:45 a.m. del viernes. Eso representa un aumento frente a los 2,670 dólares del inicio de enero.

La plata ha registrado un aumento porcentual aún mayor en lo que va del año: los futuros subieron alrededor de 70%, cotizando por encima de 50 dólares por onza el viernes por la mañana.

¿Por qué están subiendo los precios?

Todo se reduce, en gran parte, a la incertidumbre. El interés por comprar metales como el oro tiende a dispararse cuando los inversionistas se inquietan.

Buena parte de la turbulencia económica de este año se debe a las guerras comerciales del presidente Donald Trump.

Desde inicios de 2025, los nuevos y pronunciados aranceles que el presidente ha impuesto a productos importados desde todo el mundo han afectado tanto a las empresas como a los consumidores, elevando los costos y debilitando el mercado laboral.

Como resultado, la contratación ha caído mientras la inflación vuelve a repuntar, y cada vez más consumidores expresan pesimismo sobre el futuro.

El cierre del gobierno agrava esas preocupaciones. Se ha retrasado la publicación de datos económicos clave, y numerosos empleados federales ya sienten los efectos del cierre, sin que se vislumbre un final cercano.

PUBLICIDAD

Por otro lado, los analistas señalan la debilidad persistente del dólar estadounidense y los nuevos recortes de tasas de interés de la Reserva Federal. El mes pasado, la Fed redujo su tasa clave en un cuarto de punto porcentual y proyectó hacerlo dos veces más este año.

¿Vale la pena invertir en oro?

Los defensores de invertir en oro lo consideran un refugio seguro, argumentando que este activo puede diversificar y equilibrar un portafolio de inversiones, además de servir como protección frente a la inflación.

También hay quienes encuentran tranquilidad en comprar algo tangible que podría aumentar de valor con el tiempo.

Aun así, los expertos advierten que no se debe poner “todos los huevos en la misma canasta”. Y no todos están de acuerdo en que el oro sea una buena inversión: los críticos sostienen que no siempre protege contra la inflación y que existen formas más eficientes de resguardar el capital, como las inversiones basadas en derivados.

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) ha advertido a las personas que sean cautelosas con el oro.

Los metales preciosos pueden ser altamente volátiles, y los precios suben conforme aumenta la demanda, lo que significa que “cuando la ansiedad o la inestabilidad económica son altas, quienes suelen beneficiarse de los metales preciosos son los vendedores”, señaló la agencia.

Mira también: