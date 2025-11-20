Un creciente número de personas en EEUU no pueden pagar sus facturas. Mientras, Vance pide "un poco de paciencia" ante el alto costo de la vida

Video Expertos dan recomendaciones rumbo a los gastos de fin de año y tras 43 días de cierre de gobierno

Cada vez más personas en EEUU se están atrasando en el pago de sus facturas en servicios como luz y la calefacción en sus hogares, lo que supone una señal de alerta para la economía, según un nuevo análisis de datos de consumo .

Datos de The Century Foundation, un grupo de expertos liberal, y la organización Protect Borrowers, los saldos vencidos en facturas de las empresas de servicios públicos aumentaron un 9.7 % anual hasta alcanzar los 789 dólares entre los periodos de abril a junio de 2025 respecto a 2024.

El reporte también encontró un incremento del 12% en las facturas mensuales de energía durante el mismo periodo.

Durante los primeros seis meses de Trump en el cargo, se produjo un aumento del 3.8 % en los hogares con facturas de servicios públicos muy atrasadas.

Los consumidores suelen dar prioridad a sus facturas de servicios públicos junto con sus hipotecas y deudas de automóviles, según Julie Margetta Morgan, presidenta de la fundación.

El aumento tanto de los costos de la energía como de la morosidad puede sugerir que los consumidores también se están atrasando en el pago de otras facturas.

"Hay mucha información sobre el aumento de los costos de los servicios públicos, pero aquí podemos ver realmente cuál ha sido el impacto en las familias en términos de cómo se están atrasando", dijo Margetta Morgan.

Los problemas para pagar las facturas de electricidad y gas reflejan una especie de dilema económico para Trump, quien está promoviendo el desarrollo de la industria de la inteligencia artificial (IA) como parte clave del auge económico que ha prometido para Estados Unidos.

Pero los centros de datos de IA son conocidos por su enorme consumo de electricidad y amenazan con aumentar aún más las facturas de servicios públicos de los estadounidenses comunes y corrientes.

JD Vance pide "paciencia" ante las quejas sobre el costo de la vida, pero Trump las atribuye a propaganda demócrata

Estos problemas también se producen en un momento en el que Trump se enfrenta a la presión política de los votantes, hartos del alto costo de la vida.

El presidente habló sobre la economía y los problemas de asequibilidad el lunes en un evento organizado por la cadena de comida rápida McDonald's.

"Estamos casi en el punto óptimo y los precios están bajando en diferentes ámbitos", dijo Trump en el evento, y añadió que la inflación se ha "normalizado" en un "nivel bajo".

El rápido aumento de las facturas de electricidad podría ser un problema en algunos campos de batalla del Congreso en las elecciones de mitad de mandato del próximo año.

Trump ha puesto especial énfasis en los precios en las gasolineras. La gasolina representa alrededor del 3% del índice de precios al consumidor, ligeramente menos que la parte correspondiente a las facturas de electricidad y gas natural, lo que significa que el posible ahorro en gasolina podría verse más que compensado por el aumento de las facturas de servicios públicos.

El presidente sostiene que cualquier dato preocupante sobre la inflación es falso y que los demócratas simplemente están tratando de dañar la reputación de su administración.

"De hecho, los costos bajo la ADMINISTRACIÓN TRUMP están cayendo en picado, gracias en gran medida a la gasolina y la ENERGÍA», publicó Trump en las redes sociales el viernes. "La asequibilidad es una mentira cuando la utilizan los demócratas".

Pero el vicepresidente JD Vance describió este jueves un panorama un poco más crudo sobre la necesidad de resistir mientras no se hacen tangibles las mejoras en la economía, de la que asegura que la administración Trump "ha hecho un progreso increíble".

"Por mucho que hayamos avanzado, va a llevar un poco de tiempo que todos los estadounidenses sientan ese auge económico, que realmente creemos que está por llegar. Creemos que estamos en la antesala", afirmó Vance.

El pueblo estadounidense debe tener "un poco de paciencia", consideró en unas declaraciones realizadas durante un evento organizado por Breitbart News.

El vicepresidente intentó también ser empático con los votantes, que ya castigaron a los republicanos en las distintas elecciones de principios de noviembre.

"Te escuchamos" y "queda mucho trabajo por hacer", aseguró.

Crece el número de hogares con grandes atrasos en pagos de servicios públicos con Trump

Casi 6 millones de hogares tienen una deuda por servicios públicos "tan grave" que pronto se comunicará a las agencias de cobro, según el análisis de la fundación, elaborado a partir del Panel de Crédito al Consumidor de la Universidad de California.

"Los votantes están frustrados y las familias están sufriendo porque estos gigantes tecnológicos están haciendo tratos secretos con los políticos, lo que está provocando que sus facturas de electricidad suban", afirmó Mike Pierce, director ejecutivo de Protect Borrowers. "Si la administración Trump no quiere hacer su trabajo y proteger a las familias y hacer la vida más asequible, supongo que es su elección".

Tanto Margetta Morgan como Pierce trabajaron anteriormente en la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, una agencia gubernamental creada en parte para seguir las tendencias en los préstamos a los hogares con el fin de prevenir posibles abusos. La administración Trump ha cerrado prácticamente la oficina.

Hasta ahora, la administración ha afirmado que no es responsable del aumento de los precios de la electricidad, ya que estos suelen estar regulados por las juntas estatales de servicios públicos. La Casa Blanca sostiene que los costos de los servicios públicos son más elevados en los estados demócratas que dependen de energías renovables.

"Los precios de la electricidad son un problema estatal", declaró este mes el secretario del Tesoro, Scott Bessent, a ABC News. "Hay cosas que el gobierno federal puede controlar. Los precios locales de la electricidad no son una de ellas".

Distintas señales sobre el estado de la economía

El nuevo análisis de las facturas de servicios públicos realizado por estos grupos argumenta que la administración Trump está contribuyendo al aumento de los costos de los servicios públicos “al obstaculizar la generación de energía renovable”, incluyendo la energía solar y eólica.

Si bien ese análisis es una señal de advertencia, otros análisis económicos sobre los consumidores sugieren que sus finanzas son estables a pesar de algunas presiones emergentes.

La Reserva Federal de Nueva York ha afirmado que las tasas de morosidad de 90 días o más en hipotecas, préstamos para automóviles y deudas estudiantiles han aumentado en los últimos 12 meses, aunque ha señalado que la morosidad hipotecaria es "relativamente baja".

Asimismo, un análisis del gasto con tarjetas de débito y crédito realizado por el Bank of America Institute reveló que "la salud financiera general de los consumidores parece sólida".

