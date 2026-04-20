escuelas Orick, el pueblo que lucha por salvar su escuela pese a tener solo 9 estudiantes en California Mantener abierta la escuela implica costos muy por encima del promedio estatal en una comunidad con altos niveles de pobreza.

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El cierre de escuelas es un tema candente en casi todos los rincones de California, a medida que disminuye la matrícula y aumentan los gastos. El tema ha provocado revueltas de padres, huelgas de maestros y desesperados intentos de las juntas escolares por mantener a flote financieramente los distritos.

Y luego está Orick.

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Este pintoresco pueblo al norte del condado de Humboldt cuenta con una escuela histórica con cinco aulas, un gimnasio, un huerto y un amplio campo de juegos. Su matrícula actual es de nueve alumnos. Sus gastos ascienden a 118.000 dólares por alumno al año, más de cinco veces el promedio estatal.

California cuenta con decenas de distritos escolares con menos de 100 alumnos y gastos superiores a la media. La mayoría de estos distritos se ubican en zonas remotas, a kilómetros de la escuela más cercana. Pero mientras los distritos urbanos se enfrentan a la amenaza del cierre de escuelas y la inevitable reacción negativa de las familias y el personal, las escuelas rurales afrontan un escenario aún más desgarrador: el cierre de la escuela y la devastación de la comunidad.

“¿Cerrar la escuela? Es un tema recurrente”, dijo Justin Wallace, superintendente del distrito escolar de la escuela primaria Orick. “Pero yo diría que es una cuestión de equidad. Tenemos familias con recursos limitados, y esta escuela ofrece el entorno más estable para nuestros hijos. Están seguros, bien alimentados y aprendiendo”.

La mayoría de estos pueblos rurales alguna vez tuvieron economías locales prósperas. La tala de árboles, la ganadería, la agricultura, la minería y otras industrias dieron empleo a generaciones de familias. En la década de 1960, Orick tenía 3000 habitantes y casi 300 estudiantes en su escuela. Había siete aserraderos, tiendas de comestibles, restaurantes, iglesias e incluso un cine.

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Pero a medida que la economía de California cambiaba y los empleos desaparecían en estos pueblos, muchas comunidades lucharon por encontrar un nuevo propósito. En Orick, los aserraderos cerraron gradualmente, el Servicio de Parques Nacionales se apropió de gran parte de los terrenos circundantes y los residentes se mudaron a otros lugares. Ahora, Orick tiene alrededor de 300 habitantes y un ingreso familiar promedio de poco menos de $39,000 al año, un tercio del promedio estatal. Según el plan de rendición de cuentas de la Escuela de Orick , los residentes de Orick “experimentan altas tasas de pobreza, desempleo, inseguridad alimentaria, violencia doméstica, abuso de sustancias y problemas con el sistema de justicia penal debido a los recursos limitados y las altas tasas de trauma intergeneracional en la comunidad”.

'Aterrorizados' ante el cierre

En pueblos como Orick, la escuela funciona como una especie de salvadora. Es un centro comunitario, una de las pocas fuentes de empleos bien remunerados y un símbolo de esperanza para el futuro. Es una parte fundamental de la identidad del pueblo. La escuela de Orick funciona como despensa de alimentos para la comunidad, regala ropa a familias necesitadas, organiza reuniones de Narcóticos Anónimos y dirige un grupo de juego para niños pequeños. El distrito compró una lavadora y una secadora para que los residentes tengan dónde lavar la ropa.

Kimberly Frick es la quinta generación de su familia en asistir a la escuela Orick. Recuerda cuando las aulas estaban llenas, los estudiantes ganaban trofeos y el pueblo era como una gran familia. Ahora es presidenta del consejo escolar y lucha por mantener la escuela abierta. Salvar la escuela, dice, es como salvar el pueblo.

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Ella y Wallace recorren la zona buscando nuevos alumnos para la escuela. Cada vez que una nueva familia se muda al pueblo, la visitan e intentan convencerla de que matricule a sus hijos. Otros miembros de la comunidad también colaboran arreglando casas, manteniendo el pueblo limpio y participando en el cuerpo de bomberos voluntarios, el distrito de agua y otros servicios locales.

“Me aterra la posibilidad de que cierren la escuela. No me gustaría que sucediera mientras yo estuviera a cargo”, dijo Frick. “Las instalaciones son limpias, seguras y están bien mantenidas. Ofrecemos una educación individualizada de alta calidad para cada niño”.

Orick, cuyo nombre proviene del idioma de la cercana tribu Yurok, se asienta en un valle exuberante a orillas del arroyo Redwood, entre el océano Pacífico y la cordillera costera. Una manada de unos 60 alces deambula por el pueblo y frecuenta el campo de juegos de la escuela. Hay un camión de pizzas, una pequeña tienda de conveniencia y un hotel recientemente renovado. Un rodeo atrae a multitudes cada mes de julio.

Pero gran parte del pueblo está abandonado o en ruinas. Un parque de casas rodantes cerca de la escuela está lleno de basura y muebles rotos. Muchos edificios están tapiados. No hay gasolinera. La oficina de correos solo abre unas pocas horas al día.

Desglose del presupuesto

California financia sus escuelas en función del número de alumnos que asisten diariamente. Sin embargo, los distritos pequeños reciben la mayor parte de sus fondos mediante subvenciones, para protegerse de las fuertes fluctuaciones en los ingresos. El año pasado, Orick recibió 774.000 dólares de los gobiernos estatal y federal. La escuela recibe fondos adicionales debido a las grandes necesidades de muchos de sus alumnos: todos son de bajos ingresos y más de la mitad reciben servicios de educación especial. Algunos años, numerosos alumnos no tienen hogar o se encuentran en hogares de acogida.

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La mayor parte del presupuesto se destina a salarios. La escuela cuenta con cuatro empleados a tiempo completo: dos maestros, un asistente administrativo y el puesto de Wallace, que incluye funciones de superintendente, director, asesor de lectoescritura y director de educación especial. Un conserje, un cocinero, un consejero, un maestro de educación especial y un maestro de actividades extraescolares trabajan a tiempo parcial. El mantenimiento de los edificios escolares es costoso: las facturas de calefacción pueden ascender a 1100 dólares al mes. El transporte también lo es, ya que todo está lejos. Por ejemplo, cuando los alumnos toman clases de natación, un conductor los traslada 48 kilómetros al sur, a McKinleyville. Los fondos sobrantes se destinan a material escolar y actividades complementarias como excursiones.

Una forma obvia para que el estado ahorre dinero sería fusionar el Distrito Escolar de Orick con su vecino, el Distrito Escolar Primario de Big Lagoon Union, ubicado a 24 kilómetros al sur. Sin embargo, el distrito fusionado solo ahorraría dinero en costos de infraestructura y el salario de un superintendente, lo que suma menos de 200.000 dólares al año, ya que la nueva escuela fusionada tendría gastos más elevados, como el costo del transporte diario de los estudiantes, que recorrerían 48 kilómetros de ida y vuelta.

Según Wallace, una fusión también alienaría a una de las comunidades. Ambas están muy comprometidas con sus escuelas y valoran su independencia y autonomía local, afirmó.

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Cómo cerrar un distrito

A principios del siglo XX, California contaba con más de 3500 distritos escolares, cada uno con su propia junta escolar, superintendente y tradiciones únicas. Para ahorrar dinero, el estado fue reduciendo gradualmente el número hasta llegar a los 1000 que existen hoy en día. Sin embargo, aún quedan algunos. El condado de Sonoma, por ejemplo, tiene 40 distritos escolares, algunos con apenas un puñado de estudiantes.

“Es una de las preguntas más frecuentes que recibimos: ¿Por qué tenemos 40 distritos escolares?”, dijo Eric Wittmershaus, portavoz de la Oficina de Educación del Condado de Sonoma. “Todos en la comunidad coinciden en que son demasiados. El problema es que nadie quiere cerrar su escuela”.

California tiene una actitud laxa respecto al cierre de escuelas con baja matrícula. El estado permite que la asistencia diaria promedio de un distrito caiga por debajo de seis alumnos antes de intervenir. En esos casos, el condado puede solicitar una exención temporal, con la esperanza de que aumente la matrícula, o iniciar el proceso de consolidación del distrito con uno de sus vecinos. Sin embargo, la consolidación rara vez se lleva a cabo, ya que los funcionarios locales y los votantes tienen la última palabra.

En 2011, la Oficina del Analista Legislativo recomendó aumentar el tamaño mínimo de los distritos escolares a 100 alumnos, pero la recomendación nunca se implementó. De hecho, el presupuesto actual del gobernador Gavin Newsom incluye un aumento del 20 % en la financiación para las escuelas que el estado considera " escuelas pequeñas necesarias ", que son escuelas primarias con menos de 97 alumnos, o escuelas secundarias con menos de 287 alumnos, ubicadas a al menos 10 millas de la escuela más cercana.

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Los grandes jurados de los condados de Santa Clara y Sonoma recomendaron la consolidación de distritos pequeños para ahorrar dinero, pero ninguno de esos informes dio lugar a cambios.

Sin embargo, algunos expertos afirman que la situación financiera podría obligar a tomar esta medida. La matrícula escolar está disminuyendo en casi todas partes y quizás no sea la mejor manera de utilizar el dinero de los contribuyentes para mantener aulas medio vacías y patios de recreo desiertos.

«¿Debemos proporcionar una escuela en cada comunidad? ¿Una oficina de correos? ¿Qué pasa si esa comunidad apenas existe?», dijo Carrie Hahnel, socia asociada sénior de Bellwether, una organización sin fines de lucro dedicada a la investigación educativa. «Garantizamos una educación pública gratuita para todos los niños, pero ¿garantizamos una escuela en cada comunidad?».

De vez en cuando, los distritos escolares cierran sus puertas. El año pasado, el distrito escolar de Green Point Elementary, ubicado en lo profundo de las montañas Klamath, se fusionó con un distrito vecino cuando su matrícula se redujo a tres alumnos (su gasto por alumno era de 108 000 dólares anuales). En el condado de Sonoma, el distrito escolar de Kashia Elementary, que contaba con ocho alumnos el año pasado, corre el riesgo de cerrar el próximo año.

Escuelas recuperadas por la naturaleza

La matrícula escolar en el condado de Humboldt ha disminuido constantemente desde al menos la década de 1990, y no se espera que se recupere pronto. Hace un siglo, el condado tenía alrededor de 100 distritos escolares, prácticamente uno en cada pueblo industrial, pero a medida que las fábricas cerraron, los distritos también fueron desapareciendo gradualmente.

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Algunos de esos pueblos —y sus escuelas— han sido engullidos por los bosques de secuoyas. El antiguo pueblo maderero de Falk, por ejemplo, tenía una escuela, un aserradero, una oficina de correos, un salón de baile y unos 400 habitantes. Tras el cierre del aserradero, el pueblo se fue quedando vacío y la compañía maderera Sierra Pacific, propietaria del terreno, derribó los pocos edificios que quedaban en 1979. «Aparte de los rosales y la hiedra inglesa, el pueblo de Falk ha desaparecido literalmente», según la guía turística del condado.

Michael Davies-Hughes, superintendente de escuelas del condado, anima a los distritos pequeños a planificar con antelación para evitar cierres abruptos a mitad de año, que resultan perjudiciales para los estudiantes, las familias y el personal.

“Queremos que los distritos sean proactivos, para que tengan opciones”, dijo Davies-Hughes. “Para algunos, el modelo actual puede ser cada vez más difícil de mantener”.

Educación al aire libre y tradiciones indígenas

En Orick, los estudiantes mayores toman un autobús durante 40 minutos todos los días para asistir a la escuela secundaria en McKinleyville. Wallace y Frick afirmaron que no es realista que los niños pequeños viajen en autobús largas distancias, especialmente con mal tiempo. El condado de Humboldt tiene inviernos largos, oscuros y lluviosos, con carreteras frecuentemente bloqueadas por árboles caídos, inundaciones o deslizamientos de tierra.

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Además, Frick y Wallace afirmaron que la Escuela Orick realiza una excelente labor educativa, lo cual es razón suficiente para mantenerla abierta. Cuenta con un programa ejemplar de educación al aire libre, donde los estudiantes realizan excursiones periódicas a la naturaleza cercana, aprendiendo sobre la flora y fauna local, las estaciones y el ecosistema forestal. Crían truchas y salmones para liberarlos en los ríos y arroyos locales, analizan la calidad del agua del arroyo y observan cómo los renacuajos se convierten en ranas en terrarios en las aulas.

La vida silvestre los rodea por todas partes. Además de los alces, los estudiantes pueden observar cóndores y halcones sobrevolando la zona, ciervos y coyotes merodeando por el campo e incluso algún oso ocasional. Los estudiantes aprenden a pescar, acampar, navegar en balsa y practicar surf.

Aproximadamente la mitad del alumnado es nativo americano, y la escuela ofrece una sólida formación en tradiciones e historia indígenas. Un voluntario yurok viene regularmente a enseñar la cultura yurok mediante actividades como la recolección de bellotas y la elaboración de puré, y la extracción de piñones de las piñas para hacer cuentas.

“Vamos, ¿cuántas otras escuelas están en un entorno tan increíble?”, dijo Frick. “Orick es un lugar estupendo para estudiar”.