Noticias Comité legislativo de EEUU aprueba iniciar proceso contra los Clinton por caso Epstein De aprobarse en votación, el gobierno podría procesar a la pareja, lo que conllevaría a una posible pena de prisión para uno o ambos.



Video Jeffrey Epstein y la peligrosa dupla que hizo con Ghislaine Maxwell

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó este miércoles 21 de enero de 2026 a favor de iniciar un procedimiento por descato al Congreso contra al expresidente Bill Clinton y a su esposa Hillary, exsecretaria de Estado, por negarse a testificar en la investigación sobre Jeffrey Epstein.

La votación en el pleno será en dos semanas. De aprobarse, el gobierno podría procesar a la pareja, lo que conllevaría a una posible pena de prisión para uno o ambos.

Dicho comité, de mayoría republicana, señala al expresidente y sus esposa de desobedecer hace una semana los citatorios para comparecer en persona y declarar sobre sus vínculos con Epstein, criminal sexual que murió en prisión en 2019.

Ningún testigo, sea expresidente o un simple ciudadano, puede desafiar deliberadamente una citación del Congreso sin consecuencia James Comer, presidente del Comité de Supervisión

¿Por qué se vincula a los Clinton con el caso Epstein?

Los republicanos sostienen que los vínculos pasados de los Clinton con Epstein, incluido el uso por parte del expresidente de su avión privado a principios de los años 2000, justifican un interrogatorio en persona bajo juramento.

No obstante, los Clinton consideran que los citatorios para comparecer son inválidos porque carecen de un propósito legislativo claro.

Ambos presentaron declaraciones juradas por escrito describiendo lo que saben sobre Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell, quien cumple una condena de 20 años de prisión por tráfico sexual.

Maxwell testificará ante el panel el 9 de febrero, aunque se espera que invoque su derecho constitucional a guardar silencio.