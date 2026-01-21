Noticias

Comité legislativo de EEUU aprueba iniciar proceso contra los Clinton por caso Epstein

De aprobarse en votación, el gobierno podría procesar a la pareja, lo que conllevaría a una posible pena de prisión para uno o ambos.

N+ Univision y Agencias picture
Por:N+ Univision y Agencias
add
Síguenos en Google
Video Jeffrey Epstein y la peligrosa dupla que hizo con Ghislaine Maxwell

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó este miércoles 21 de enero de 2026 a favor de iniciar un procedimiento por descato al Congreso contra al expresidente Bill Clinton y a su esposa Hillary, exsecretaria de Estado, por negarse a testificar en la investigación sobre Jeffrey Epstein.

La votación en el pleno será en dos semanas. De aprobarse, el gobierno podría procesar a la pareja, lo que conllevaría a una posible pena de prisión para uno o ambos.

PUBLICIDAD

Dicho comité, de mayoría republicana, señala al expresidente y sus esposa de desobedecer hace una semana los citatorios para comparecer en persona y declarar sobre sus vínculos con Epstein, criminal sexual que murió en prisión en 2019.

Ningún testigo, sea expresidente o un simple ciudadano, puede desafiar deliberadamente una citación del Congreso sin consecuencia
James Comer, presidente del Comité de Supervisión

Más sobre Noticias

Dan a Joseph Bongiovanni, ex agente de la DEA, 5 años de prisión por usar placa para proteger a amigos narcotraficantes
3 mins

Dan a Joseph Bongiovanni, ex agente de la DEA, 5 años de prisión por usar placa para proteger a amigos narcotraficantes

Estados Unidos
Sunita Williams, astronauta de la NASA que estuvo 9 meses atrapada en el espacio, anuncia su retiro
1 mins

Sunita Williams, astronauta de la NASA que estuvo 9 meses atrapada en el espacio, anuncia su retiro

Estados Unidos
Groenlandia: Trump cancela amenaza de aranceles mientras baja la tensión con países europeos y la OTAN
4 mins

Groenlandia: Trump cancela amenaza de aranceles mientras baja la tensión con países europeos y la OTAN

Estados Unidos
Aviso por tormenta de nieve en Estados Unidos hoy: ¿Cuántas pulgadas habrá jueves y viernes?
2 mins

Aviso por tormenta de nieve en Estados Unidos hoy: ¿Cuántas pulgadas habrá jueves y viernes?

Estados Unidos
Alerta por nevada histórica en estos lugares: así será el clima extremo de mañana en Estados Unidos
2 mins

Alerta por nevada histórica en estos lugares: así será el clima extremo de mañana en Estados Unidos

Estados Unidos
Operativo de ICE en Minnesota: Detienen a guatemalteco y lo acusan de estos delitos
2 mins

Operativo de ICE en Minnesota: Detienen a guatemalteco y lo acusan de estos delitos

Estados Unidos
El Air Force One, con Trump a bordo, tuvo que regresar a Washington tras experimentar un problema eléctrico menor
2 mins

El Air Force One, con Trump a bordo, tuvo que regresar a Washington tras experimentar un problema eléctrico menor

Estados Unidos
Congreso de EEUU publica proyecto de ley de financiación masiva antes de fecha límite de cierre de gobierno
1 mins

Congreso de EEUU publica proyecto de ley de financiación masiva antes de fecha límite de cierre de gobierno

Estados Unidos
Usha Vance: anuncia el embarazo de su cuarto hijo; "estamos muy emocionados"
1 mins

Usha Vance: anuncia el embarazo de su cuarto hijo; "estamos muy emocionados"

Estados Unidos
Estados Unidos activa el FIFA Pass para trámites de visas exprés de cara al Mundial 2026
1 mins

Estados Unidos activa el FIFA Pass para trámites de visas exprés de cara al Mundial 2026

Estados Unidos

¿Por qué se vincula a los Clinton con el caso Epstein?

Los republicanos sostienen que los vínculos pasados de los Clinton con Epstein, incluido el uso por parte del expresidente de su avión privado a principios de los años 2000, justifican un interrogatorio en persona bajo juramento.

No obstante, los Clinton consideran que los citatorios para comparecer son inválidos porque carecen de un propósito legislativo claro.

Ambos presentaron declaraciones juradas por escrito describiendo lo que saben sobre Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell, quien cumple una condena de 20 años de prisión por tráfico sexual.

Maxwell testificará ante el panel el 9 de febrero, aunque se espera que invoque su derecho constitucional a guardar silencio.

Mira también:

Relacionados:
NoticiasAbuso sexualCámara de Representantes

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Tráiler: El Mochaorejas
El hilo rojo
De viaje con los Derbez
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX