Coca-Cola retira del mercado su limonada sin azúcar por tener... azúcar

Coca-Cola ordenó voluntariamente el retiro del mercado, o recall , de miles de paquetes de su limonada Minute Maid Zero Sugar, debido a que, en realidad, contienen el producto con la receta original hecha con azúcar, que incluye 30 veces más calorías que las que indica la etiqueta .

En vez de las cinco calorías que anuncia la etiqueta de información nutricional del producto retirado, las bebidas contienen 150 calorías. Las etiquetas dicen, además, que la limonada no tiene azúcar cuando en realidad contiene 40 gramos .

Recall "Clase II" de las latas de limonada de Coca-Cola porque tenían azúcar

Las otras dos clasificaciones son: Clase I, que indica una probabilidad razonable de que el producto cause problemas de salud graves o la muerte, y Clase III cuando no es probable que el producto cause ningún problema de salud o lesión, pero infringe las normas de la agencia.