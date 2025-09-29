Cambiar Ciudad
Recalls

Revisa si las compraste: estas marcas de 'corn dogs' y salchichas en palito pueden ser peligrosas para el consumo

Además de venderse en línea y en tiendas minoristas de todo el país, estos productos también fueron distribuidos a distritos escolares y a instalaciones del Departamento de Defensa.

Por:Univision
Unos 58 millones de libras de 'corn dogs' y otros productos de salchicha en palito están siendo retirados del mercado en todo Estados Unidos debido a que podrían contener fragmentos de madera incrustados en la masa, un problema que ya ha provocado lesiones en varios consumidores.

De acuerdo con un comunicado del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura (FSIS, por sus siglas en inglés), el problema fue detectado tras recibir múltiples quejas de consumidores, al menos cinco de las cuales incluyeron reportes de lesiones.

La empresa Hillshire Brands, con sede en Texas y subsidiaria de Tyson Foods, explicó que tras investigar las denuncias determinó que “un número limitado” de sus productos contenía “fragmentos extraños de palitos de madera dentro de la masa”, sin embargo decidió iniciar el retiro masivo del mercado “por precaución”.

¿Cuáles son los productos afectados?

El retiro incluye al menos 16 productos en distintas presentaciones de 'State Fair Corn Dogs on a Stick' y 'Jimmy Dean Pancakes & Sausage on a Stick', fabricados entre el 17 de marzo y el 26 de septiembre. Según Tyson, el problema de producción estuvo concentrado en una sola planta ubicada en Haltom City, Texas.

Los productos afectados pueden identificarse por el número de establecimiento “EST-582” o “P-894” impreso en el empaque. Aquí puedes consultar la lista completa de productos retirada publicada por el FSIS y Tyson.

¿En dónde se vendieron estos productos afectados?

El FSIS advirtió que muchos de estos alimentos podrían seguir almacenados en refrigeradores y congeladores de casas, así como en escuelas, instituciones y restaurantes de todo el país.

Además de su distribución en línea y en supermercados de todo el país, los productos también fueron enviados a distritos escolares y a instalaciones del Departamento de Defensa, dice el comunicado.

Las autoridades instaron a las personas que tengan en su poder cualquiera de los productos señalados a no consumirlos bajo ninguna circunstancia y optar por desecharlos o devolverlos al lugar de compra.

Hasta el momento no se ha confirmado si los consumidores afectados podrán solicitar un reembolso por los productos retirados.

