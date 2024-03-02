General Motors emite un 'recall' que afecta casi 820,000 unidades de sus populares camionetas 'pickup'

Video Estas son las camionetas que Toyota revisará por un riesgo de incendio

General Motors emitió un 'recall', o llamado a revisión, que afecta casi 820,000 camionetas 'pickup' del fabricante debido a un posible problema de seguridad relacionado con el portón de la caja de carga de las unidades afectadas.

El fabricante de automóviles dijo que el mecanismo de pestillo electrónico utilizado para abrir el portón de algunas camionetas Chevrolet Silverado y GMC Sierra, de los años 2020 a 2024, podría sufrir un cortocircuito si entra agua en la puerta trasera.

Eso podría hacer que el portón se abra por sí mismo mientras la 'pickup' está estacionada, lo que podría ocasionar que objetos no asegurados en la caja salgan volando si un conductor sin conocimiento de la situación saliera conduciendo el vehículo.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NTHSA) informó en su sitio web que General Motors ha recibido más de 130 quejas sobre la apertura del portón trasero mientras el automóvil estaba en marcha. Sin embargo, General Motors aclaró que el portón sólo se puede abrir cuando el vehículo está estacionado.

Según un comunicado del fabricante, la "lógica del módulo de control de la carrocería evita la liberación del seguro del portón trasero cuando el vehículo está en marcha, incluso si el módulo recibe una señal de liberación del interruptor del panel táctil exterior".

La compañía advirtió a los propietarios de las camionetas que deben asegurarse de que el portón está cerrado o cerrarlo manualmente antes de conducir hasta que el vehículo sea revisado.

General Motors dijo que hasta el momento ha recibido una queja por lesiones menores y tres por daños menores a la propiedad.

El retiro abarca más de 570,000 unidades de los modelos incluidos en el llamado vendidas en Estados Unidos y cerca de 249,000 más en Canadá.

Los concesionarios autorizados reemplazarán el interruptor exterior que abre el portón trasero con un material más resistente al agua.

General Motors dijo que comenzará a informar a los dueños de los vehículos afectados a partir del 18 de marzo.

