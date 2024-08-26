Walmart retira un jugo de manzana vendido en 25 estados por elevados niveles de arsénico

Video Una amplia gama de tampones vendidos en EEUU y Europa contienen plomo y arsénico, según estudio

Walmart retiró del mercado casi 10,000 cajas de jugo de manzana que se vendía en tiendas de medio Estados Unidos ya que contenían niveles potencialmente dañinos de arsénico inorgánico.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) clasificó el retiro como más urgente el viernes, después de hacer su anuncio original el 15 de agosto. La nueva clasificación dice que el producto afectado puede causar temporalmente consecuencias adversas para la salud, pero es poco probable que genere problemas médicos graves o irreversibles.

El retiro se aplica a 9,535 cajas de jugo de manzana de la marca Great Value que se vende en 25 estados, Puerto Rico y el Distrito de Columbia. El fabricante Refresco Beverages US Inc., con sede en Florida, retiró voluntariamente los paquetes de seis botellas de jugo de 8 onzas contaminadas después de descubrir niveles del contaminante químico que excedían los estándares de la industria.

"La salud y la seguridad de nuestros clientes siempre es una prioridad", dijo la portavoz de Walmart Molly Blakeman, en un comunicado. “Hemos retirado este producto de nuestras tiendas afectadas y estamos trabajando con el proveedor para investigar”.

El arsénico en alimentos

Según los Institutos Nacionales de Salud, en muchos productos alimenticios se encuentran niveles muy bajos de arsénico orgánico e inorgánico. Las pruebas son rutinarias, ya que niveles ligeramente elevados de cualquiera de las formas pueden causar síntomas como vómitos, dolor abdominal, diarrea, entumecimiento y calambres musculares.

El arsénico inorgánico es más tóxico para los humanos que la forma natural del mineral arsénico, y los efectos sobre la salud por exposición son más graves, según la FDA. La Agencia de Protección Ambiental ha etiquetado al arsénico inorgánico como carcinógeno, o una sustancia que causa cáncer.

Los niveles encontrados en las botellas de jugo de manzana retiradas del mercado son lo suficientemente bajos como para que la FDA no espere que causen consecuencias tan graves para la salud.

La FDA no ha compartido informes de posibles enfermedades asociadas con la contaminación del jugo de manzana retirado.

