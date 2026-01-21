Clima

Alerta por nevada histórica en estos lugares: así será el clima extremo de mañana en Estados Unidos

Se aproxima una tormenta de nieve histórica; estas son las recomendaciones

Ten cuidado porque en varias zonas de Estados Unidos hay alerta por una tormenta de nieve histórica, te indicamos dónde y las recomendaciones que puedes seguir para protegerte.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), la alerta por tormenta de nieve estará activa porque las condiciones adversas del clima se extenderán hasta el fin de semana. Este fenómeno climático afectará a millones de personas en Estados Unidos porque ocasionará agua nieve, nevadas muy fuertes, lluvia helada y temperaturas bajas, este pronóstico abarca desde el centro y sur del país hasta la costa este.

¿Dónde se espera el mayor impacto de la tormenta invernal?

El sistema climático cubrirá una franja de más de 1,600 kilómetros, con distintos tipos de precipitación según la zona:

  • Llanuras del sur y centro-sur: desde Oklahoma y el norte de Texas, con combinación de nieve, aguanieve y lluvia helada.
  • Valle bajo del Mississippi y Ohio: alto riesgo de hielo en carreteras y puentes.
  • Región del Atlántico medio: nevadas significativas acompañadas de vientos fuertes.

Cabe señalar que en el noroeste del país habrá condiciones extremas de efecto lago, que afectarán en el estado de Nueva York, al norte de la franja de hielo, las acumulaciones podrían superar los 15 centímetros, por lo que puede haber interrupciones en carreteras y aeropuertos; la advertencia de tormenta invernal incluye los condados de Oswego, Jefferson y Lewis. Considera que el mayor peligro será la acumulación de hielo.

Otras zonas con mayor riesgo de hielo incluyen partes del norte y este de Texas, el valle bajo del Mississippi, el norte de Georgia y sectores de las Carolinas.

Recomendaciones ante el clima extremo

Ante la alerta por la fuerte tormenta de nieve las autoridades recomendaron lo siguiente:

  • Evitar viajes no esenciales durante la tormenta.
  • Reducir la velocidad y extremar precauciones al conducir.
  • Mantener provisiones básicas en casa y cargar dispositivos móviles.
  • Estar atentos a comunicados oficiales y posibles cierres de carreteras o aeropuertos.
  • La tormenta invernal continuará avanzando hacia el este durante el fin de semana, por lo que las autoridades piden mantenerse informados y no subestimar los riesgos de este evento climático histórico.

