Clima

Así estará el clima mañana en Estados Unidos: ¿En dónde hay alerta por fuertes nevadas este miércoles?

Habrá condiciones adversas del clima mañana; revisa en qué lugares para que consideres las recomendaciones

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Siguen las protestas en Mineápolis contra presencia del ICE, a pesar del intenso frío en las calles

Ten en cuenta las recomendaciones de las autoridades locales porque hay alerta por fuertes nevadas en ciertos lugares; revisa en dónde para que tomes tus precauciones.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en diferentes zonas de Estados Unidos hay alerta por tormenta invernal, que podría causar afectaciones, peligro al trasladarse por la baja visibilidad, además de ráfagas de viento muy fuertes.

PUBLICIDAD

Más sobre Clima

Escuelas suspenden clases en Detroit y Cleveland ante ola de aire ártico con nevadas
2 mins

Escuelas suspenden clases en Detroit y Cleveland ante ola de aire ártico con nevadas

Estados Unidos
¿Seguirá nevando en Florida? Esto dice el pronóstico del tiempo en EEUU
1 mins

¿Seguirá nevando en Florida? Esto dice el pronóstico del tiempo en EEUU

Estados Unidos
¿Cómo está el clima hoy en Estados Unidos? Alertan por fuertes nevadas en estas zonas
2 mins

¿Cómo está el clima hoy en Estados Unidos? Alertan por fuertes nevadas en estas zonas

Estados Unidos
Inusual nevada cubre Florida tras una intensa ola de frío en Estados Unidos
1 mins

Inusual nevada cubre Florida tras una intensa ola de frío en Estados Unidos

Estados Unidos
¿Cuál será el clima en Estados Unidos mañana? En estos lugares habrá un pronóstico severo
1 mins

¿Cuál será el clima en Estados Unidos mañana? En estos lugares habrá un pronóstico severo

Estados Unidos
Gobierno de Trump se retirará de decenas de organizaciones internacionales y reduce aún más su cooperación global
5 mins

Gobierno de Trump se retirará de decenas de organizaciones internacionales y reduce aún más su cooperación global

Estados Unidos
El mal tiempo continúa en gran parte de EEUU lo que resta de la semana de ‘Thanksgiving'
2 mins

El mal tiempo continúa en gran parte de EEUU lo que resta de la semana de ‘Thanksgiving'

Estados Unidos
Las ayudas energéticas para los más pobres fueron recortadas y el cierre del gobierno lo empeora justo al llegar el invierno
6 mins

Las ayudas energéticas para los más pobres fueron recortadas y el cierre del gobierno lo empeora justo al llegar el invierno

Estados Unidos
El huracán Humberto podría salvar a las Carolinas del golpe de otro sistema tropical
4 mins

El huracán Humberto podría salvar a las Carolinas del golpe de otro sistema tropical

Estados Unidos
Arizona investiga casi 400 muertes sospechosas que podrían deberse al calor extremo este verano
2 mins

Arizona investiga casi 400 muertes sospechosas que podrían deberse al calor extremo este verano

Estados Unidos

Cabe señalar que el vórtice polar ha causado heridos, autos con daños, accidentes viales y cierres de escuelas en Detroit y Cleveland, donde la masa de aire ártico derivó una sensación térmica que bajó hasta los -4 °F.

En estos lugares hay alerta por tormenta invernal

En las ciudades de Buffalo y Batavia, en Nueva York (NY), las condiciones del clima serán adversas porque las nevadas intensas podrían ocasionar acumulaciones de nieve de 6 a 12 pulgadas por hora y efecto lago, así lo detalló el NWS, que también detalló los impactos por la tormenta invernal.

Se esperan condiciones de ventisca que dificultarán los viajes, potencialmente mortal. Las carreteras, puentes y pasos elevados, probablemente se volverán resbaladizos y peligrosos. El viaje será difícil. Las condiciones peligrosas.
Servicio Meteorológico Nacional


También en áreas al este del lago Ontario, NY, y en el oeste del estado, se esperan acumulaciones extremas, específicamente en los condados de Oswego, Jefferson y Lewis las bandas de nieve más persistentes podrían dejar entre 60 centímetros y más de un metro de nieve, acompañadas de ráfagas de hasta 56 km/h, lo que generará condiciones cercanas a blanca total.

Mientras que en Cattaraugus, Wyoming, Chautauqua y sur de Erie la nieve podría superar los 90 centímetro en puntos específicos, además se prevén vientos fuertes, los cuales pueden ocasionar cortes de energía.

En el condado de Chippewa Occidental, al norte de Michigan, se reportan nevadas con visibilidad baja debido a la nieve arrastrada por el viento. Las autoridades recomiendan evitar traslados matutinos y extremar precauciones en carreteras resbaladizas.

Relacionados:
ClimaEstados Unidos de AméricaNoticiasTormenta invernalNieve

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El hilo rojo
De viaje con los Derbez
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX