Clima Así estará el clima mañana en Estados Unidos: ¿En dónde hay alerta por fuertes nevadas este miércoles? Habrá condiciones adversas del clima mañana; revisa en qué lugares para que consideres las recomendaciones

Ten en cuenta las recomendaciones de las autoridades locales porque hay alerta por fuertes nevadas en ciertos lugares; revisa en dónde para que tomes tus precauciones.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en diferentes zonas de Estados Unidos hay alerta por tormenta invernal, que podría causar afectaciones, peligro al trasladarse por la baja visibilidad, además de ráfagas de viento muy fuertes.

Cabe señalar que el vórtice polar ha causado heridos, autos con daños, accidentes viales y cierres de escuelas en Detroit y Cleveland, donde la masa de aire ártico derivó una sensación térmica que bajó hasta los -4 °F.

En estos lugares hay alerta por tormenta invernal

En las ciudades de Buffalo y Batavia, en Nueva York (NY), las condiciones del clima serán adversas porque las nevadas intensas podrían ocasionar acumulaciones de nieve de 6 a 12 pulgadas por hora y efecto lago, así lo detalló el NWS, que también detalló los impactos por la tormenta invernal.

Se esperan condiciones de ventisca que dificultarán los viajes, potencialmente mortal. Las carreteras, puentes y pasos elevados, probablemente se volverán resbaladizos y peligrosos. El viaje será difícil. Las condiciones peligrosas. Servicio Meteorológico Nacional



También en áreas al este del lago Ontario, NY, y en el oeste del estado, se esperan acumulaciones extremas, específicamente en los condados de Oswego, Jefferson y Lewis las bandas de nieve más persistentes podrían dejar entre 60 centímetros y más de un metro de nieve, acompañadas de ráfagas de hasta 56 km/h, lo que generará condiciones cercanas a blanca total.

Mientras que en Cattaraugus, Wyoming, Chautauqua y sur de Erie la nieve podría superar los 90 centímetro en puntos específicos, además se prevén vientos fuertes, los cuales pueden ocasionar cortes de energía.