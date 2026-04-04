Guerra Clasifican como mexicanos a 4 soldados de EEUU heridos en guerra contra Irán El Pentágono reporta 365 militares de Estados Unidos heridos en la guerra contra Irán, entre ellos al menos cuatro de origen mexicano, en un conflicto que sigue escalando.



Video “Ganan dinero con nuestras familias”: Religiosos protestan frente a las oficinas de ICE en San Francisco

Al menos cuatro soldados de origen mexicano se encuentran entre los 365 militares de Estados Unidos heridos en la guerra contra Irán, de acuerdo con datos del Pentágono.

En su última actualización del 3 de abril, el Sistema de análisis de bajas del Departamento de Defensa señala en el apartado de etnicidad que los lesionados de ascendencia mexicana pertenecen al Ejército.

PUBLICIDAD

Los informes oficiales no señalan detalles como la gravedad de las lesiones, ni cuándo se produjeron, mucho menos la ubicación precisa.

Sin embargo, en las tablas se identifican heridos por edades, rangos, sexo y raza. En total, son 247 soldados con lesiones en combate y 63 más pertenecen a la Armada.

A más de un mes del conflicto llevado a cabo de manera conjunta con Israel, Estados Unidos contabiliza 13 muertos en Medio Oriente. Seis de ellos pertenecían a la Fuerza Aérea y siete más al Ejército.

Los más afectados

La mayoría de heridos son de esta última Fuerza Armada, pues representan más de la mitad de los registrados (68%). En tanto, de la Armada son cerca de la quinta parte (17%) y de la Fuerza Aérea, la décima fracción (10%).

Todos los lesionados provienen directamente de enfrentamientos, según se indica en " acciones hostiles".

Los más afectados son suboficiales, es decir, personal con experiencia operativa que suele estar al frente de unidades en combate.

El grupo más afectado ha sido el mayor de 35 años, donde suman 116 heridos; así como el rango de edad de 25 a 30, con 113.

Amenazas y más muertos

Este sábado, el presidente Donald Trump amenazó a Irán por el plazo que le impuso el lunes para reabrir el crucial estrecho de Ormuz y así permitir que el tráfico marítimo del crudo vuelva a fluir.

Mientras tanto, la búsqueda continuó por segundo día consecutivo en una zona remota de la república islámica para dar con el paradero de un piloto estadounidense desaparecido cuyo avión de combate fue derribado . Irán ha instado a los residentes a entregar al "piloto enemigo" a cambio de una recompensa.

PUBLICIDAD

Israel afirmó que otro soldado murió en Líbano. Con esta muerte, el número de soldados israelíes fallecidos en Líbano en la guerra actual asciende a 11. Un oficial militar afirmó que el soldado murió por fuego amigo. Habló bajo condición de anonimato, de acuerdo con las normas militares.

En las últimas 24 horas, los ataques israelíes causaron la muerte de 54 personas y dejaron 156 heridos, según informó este sábado el Ministerio de Salud libanés.

El ministerio indicó que el número total de fallecidos incluye 126 niños y 93 mujeres, desde que Israel lanzó intensos ataques aéreos en todo el Líbano después de que el grupo militante Hezbolá disparara cohetes hacia el norte de Israel en solidaridad con Irán el 2 de marzo. Los ataques también han dejado 4 mil 294 heridos.

Entre los fallecidos se encuentran 54 trabajadores sanitarios, mientras que los ataques israelíes han tenido como objetivo 87 centros de servicios médicos de emergencia, según informó el Ministerio de Sanidad.

Video Drones al servicio de los 'coyotes' en la frontera México-EEUU

Los datos de Estados Unidos

A continuación están los datos de las tablas presentadas por el Pentágono por heridos en la guerra contra Irán:

-Tipo de baja

Hostil: Ejército 247, Armada 63, Marines 19, Fuerza Aérea 36, Fuerza Espacial 0, Total 365

-Grado

E1–E4: Ejército 59, Armada 9, Marines 4, Fuerza Aérea 8, Fuerza Espacial 0. Total 80

E5–E9: Ejército 130, Armada 46, Marines 9, Fuerza Aérea 15, Fuerza Espacial 0. Total 200

Oficial: Ejército 58, Armada 8, Marines 6, Fuerza Aérea 13, Fuerza Espacial 0. Total 85

PUBLICIDAD

-Edad

22–24: Ejército 30, Armada 10, Marines 5, Fuerza Aérea 3, Fuerza Espacial. Total 48

25–30: Ejército 81, Armada 15, Marines 7, Fuerza Aérea 10, Fuerza Espacial. Total 113

31–35: Ejército 37, Armada 10, Marines 2, Fuerza Aérea 9, Fuerza Espacial. Total 58

Menores de 22: Ejército 21, Armada 4, Marines 3, Fuerza Aérea 1, Fuerza Espacial. Total 29

Mayores de 35: Ejército 78, Armada 24, Marines 1, Fuerza Aérea 13, Fuerza Espacial. Total 116

Desconocido: Marines 1

-Componente

Servicio activo: Ejército 117, Armada 41, Marines 19, Fuerza Aérea 24, Fuerza Espacial 0. Total 201

Guardia Nacional: Ejército 43, Armada 0, Marines 0, Fuerza Aérea 11, Fuerza Espacial 0. Total 54

Reserva: Ejército 87, Armada 22, Marines 0, Fuerza Aérea 1, Fuerza Espacial 0. Total 110

-Raza

Negro o afroamericano: Ejército 5, Armada 0, Marines 0, Fuerza Aérea 0, Fuerza Espacial 0. Total 5

Múltiples razas: Ejército 2, Armada 0, Marines 0, Fuerza Aérea 0, Fuerza Espacial 0. Total 2

Desconocido: Ejército 202, Armada 63, Marines 19, Fuerza Aérea 36, Fuerza Espacial 0. Total 320

Blanco: Ejército 38, Armada 0, Marines 0, Fuerza Aérea 0, Fuerza Espacial 0. Total 38

-Sexo

Femenino: Ejército 35, Marina de guerra 5, Infantería de marina 1, Fuerzas aéreas 2, Fuerza Espacial. Total 43

Masculino: Ejército 210, Marina de guerra 58, Infantería de marina 17, Fuerzas aéreas 34, Fuerza Espacial 0. Total 319

Sin dato: Ejército 2, Marina de guerra 0, Infantería de marina 1, Fuerzas aéreas 0, Fuerza Espacial 0. Total 3