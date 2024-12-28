Choque de tren de alta velocidad con camión de bomberos deja varios heridos en Florida

Video Conductor de un auto choca contra un tren ligero tras huir de la escena de un tiroteo

Una colisión entre un tren de pasajeros de alta velocidad y un camión de bomberos el sábado por la mañana en Florida dejó a tres bomberos y varios pasajeros del tren heridos, dijeron las autoridades.

El accidente ocurrió a las 10:45 am en el abarrotado centro de Delray Beach, informaron varios medios de comunicación. El tren de la empresa Brightline se detuvo en las vías, su frente destruido a una cuadra del camión de bomberos de Delray Beach, su escalera arrancada y esparcida en el pasto a varios metros de distancia, informó The Sun-Sentinel.

El Departamento de Bomberos de Delray Beach dijo en una publicación en las redes sociales que tres bomberos se encontraban en condición estable en un hospital local. El Departamento de Bomberos del Condado de Palm Beach transportó a 12 personas del tren al hospital con heridas leves.

Los funcionarios de Brightline no respondieron de inmediato a una consulta hecha por la agencia de noticias AP por correo electrónico el sábado por la tarde.

Un portavoz de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) dijo que la agencia todavía está recopilando información sobre el accidente de Brightline, pero que aún no ha decidido si lo investigará.

La NTSB ya está investigando dos accidentes que involucraron a los trenes de alta velocidad de Brightline que mataron a tres personas en el mismo cruce a principios de este año a lo largo de la ruta del ferrocarril entre Miami y Orlando.

Más de 100 personas han muerto después de ser atropelladas por trenes desde que Brightline comenzó a operar en julio de 2017, lo que le dio al ferrocarril la peor tasa de mortalidad en la nación. Pero la mayoría de esas muertes han sido suicidios, peatones que intentaron cruzar las vías corriendo delante del tren o conductores que cruzaron las barreras en lugar de esperar a que pasara un tren. No se ha encontrado que Brightline tenga la culpa en esas muertes anteriores.

La seguridad ferroviaria ha sido una preocupación desde que un tren de Norfolk Southern descarriló en East Palestine, Ohio, en febrero de 2023, derramando sustancias químicas tóxicas que se incendiaron. Los reguladores instaron a la industria a mejorar la seguridad y los miembros del Congreso propusieron un paquete de reformas, pero los ferrocarriles no han realizado muchos cambios importantes en sus operaciones y el proyecto de ley se ha estancado.

