Agentes de Patrulla Fronteriza involucrados en tiroteo donde murió Alex Pretti son puestos bajo licencia

La licencia de los agentes involucrados fue dada a conocer por Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional.

Los agentes de la Patrulla Fronteriza que estuvieron involucrados en el tiroteo donde el enfermero, Alex Pretti murió en Minneapolis el sábado 24 de enero de 2026, fueron puestos bajo licencia administrativa, informó Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional.

