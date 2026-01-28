Agentes de Patrulla Fronteriza involucrados en tiroteo donde murió Alex Pretti son puestos bajo licencia
La licencia de los agentes involucrados fue dada a conocer por Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional.
Video Mujer del abrigo rosado: testigo de tiroteo a Alex Pretti cuenta detalles del día del incidente
Los agentes de la Patrulla Fronteriza que estuvieron involucrados en el tiroteo donde el enfermero, Alex Pretti murió en Minneapolis el sábado 24 de enero de 2026, fueron puestos bajo licencia administrativa, informó Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional.
