Confirman que los seis fallecidos en un aparatoso accidente en Idaho son trabajadores agrícolas mexicanos

Video Lo que se sabe de los seis migrantes muertos en aparatoso accidente en Idaho: eran trabajadores agrícolas

El gobierno de México informó que los seis muertos y nueve heridos en un accidente de tráfico ocurrido el pasado fin de semana en Idaho Falls, en el oeste de Estados Unidos, eran jornaleros agrícolas mexicanos que se dirigían a su trabajo.

“La madrugada del sábado 18 de mayo un vehículo impactó una camioneta en la que viajaban trabajadores agrícolas hacia su lugar de trabajo. Lamentablemente, seis fallecieron y nueve resultaron heridos en el accidente”, detalló la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en un comunicado publicado el martes.

El accidente de Idaho tuvo lugar cuando un vehículo impactó contra la camioneta en la que viajaban los mexicanos. “Siete (personas) permanecen hospitalizadas pero estables y dos han sido dadas de alta”, indicó la cancillería.

Se trata del segundo suceso de estas características en Estados Unidos en menos de una semana y que involucra a trabajadores mexicanos que trabajan legalmente en granjas estadounidenses.

Video “Fue un excelente hijo”: madre hispana recuerda a su hijo que murió en el accidente de autobús en Florida

El pasado 14 de mayo, la canciller mexicana Alicia Bárcena confirmó la muerte de ocho trabajadores mexicanos agrícolas, tras el volcamiento de un autobús que transportaba a 53 personas en el condado de Marion, en Florida, Estados Unidos.

Los 53 trabajadores viajaban en un vehículo de 2010 en la carretera más importante del condado, en el norte de Florida, rumbo a la granja Cannon Farms, especializada en el cultivo de sandías.

Los mexicanos fallecidos trabajaban de forma legal con vistas H-2A

Según la Oficina de la Policía Estatal de Idaho, todas las personas fallecidas laboraban de forma legal mediante visas H2A.

La Cancillería agregó que el Consulado de Boise contactó a la empresa Sigmet Farms Services, responsable de la contratación de los mexicanos, así como a abogados, para otorgar la asesoría y el acompañamiento correspondientes.

“Las autoridades de los gobiernos estatales han sido notificadas de lo acontecido y se estará en coordinación para las gestiones que se pudieran requerir”, sostuvo la SRE en la nota.



Asimismo, indicó que la representación consular mexicana dará seguimiento puntual al traslado de las personas fallecidas a sus lugares de origen en México, así como a la investigación que realice la Policía Estatal de Idaho y de las autoridades laborales.

México dijo estar analizando “las herramientas legales y diplomáticas para garantizar el pleno respeto y defensa de sus derechos humanos y laborales, buscando reforzar el marco jurídico que regula sus condiciones de vida y trabajo, para que incidentes de esta naturaleza sean investigados a cabalidad y que se asignen las responsabilidades y penalidades correspondientes”.

Con enorme pesar por accidentes de trabajadores agrícolas de 🇲🇽en #Idaho y #Florida, damos atención cercana a afectados y familias. Protección a nuestra comunidad 🇲🇽en 🇺🇸 es prioridad de @SRE_mx y. Ellas y ellos merecen por una investigación. !No están sol@s! #DiplomaciaCercana — Alicia Bárcena (@aliciabarcena) May 22, 2024

En el caso de Florida, las autoridades detuvieron y mantienen en prisión a Bryan Maclean Howard, de 41 años, un hombre con un largo historial de conducción peligrosa que reconoció que había fumado aceite de marihuana y tomado medicamentos horas antes de chocar contra el autobús que transportaba a 53 jornaleros. Howard se declaró inocente de homicidio.

Según el reporte policial del accidente de Idaho, el chofer de la furgoneta y cinco pasajeros fallecieron en el lugar a consecuencia de sus heridas.