El horrendo caso de la mujer decapitada y desmembrada que cerraron después de 60 años sin juzgar al culpable

Luego de seis décadas de que iniciara la investigación, las autoridades de Ohio cerraron el caso de homicidio de una mujer cuyos restos fueron encontrados en un yacimiento de grava y en el cauce de un canal, tras la muerte del único testigo y el sospechoso.

El fiscal del condado de Miami, en Ohio, Anthony Kendall, revisó el caso de Daisy Shelton, una mujer que fue asesinada en 1964. De acuerdo con la información recopilada de un testigo clave que observó el asesinato y admisiones inculpatorias durante una entrevista a un sospechoso identificado por el testigo clave, el fiscal consideró el caso cerrado, informó el viernes en un comunicado la oficina del sheriff.

Si esos testimonios aún estuvieran disponibles, “lo habrían impulsado a seguir adelante con una acusación con la confianza de que el verdadero asesino sería juzgado”, dijo la oficina en una publicación que compartió en Facebook.

Lamentablemente, tanto el testigo como el sospechoso fallecieron, por lo que fue imposible que el caso pudiera ser procesado.

La muerte de Daisy Shelton y los restos hallados

El caso del asesinato de Daisy Shelton tuvo muchas altas y bajas. La investigación inició luego de que, en junio de 1964, un pescador encontrara un brazo humano amputado de un yacimiento de grava al Este de Tipp City en Ohio.

Cuatro días después, otro pescador encontró una bolsa que contenía un torso humano desmembrado en el antiguo canal Miami Erie, según informaron entonces las autoridades.

Más tarde encontraron una cabeza y una pierna en otra zona del canal. Las autoridades identificaron a la víctima como Daisy Evelyn Shelton, de 43 años, de Dayton.

Por muchos años la investigación de la muerte de Shelton se enfrió. Fue hasta 2017 cuando un testigo que temía morir en un hospital confesó lo que sabía del caso a una enfermera.

La persona, que más tarde se recuperó, les dijo a los detectives que vio a alguien matar a Shelton golpeándola en la cabeza con un martillo en una casa de Dayton.

El testigo detalló que el cuerpo de la mujer fue desmembrado en la casa y después fue arrojado en distintos puntos alrededor de Tipp City, justo al norte de Dayton.

El sospechoso tenía fuertes pruebas que lo incriminaban

El sospechoso fue entrevistado por los detectives varias veces e inicialmente negó conocer a Shelton a pesar de que vivían en la misma calle y trabajaban para el mismo empleador.

Fue hasta agosto de 2017 que"admitió a regañadientes" haber conocido a la víctima, dijo la oficina del sheriff.

El sospechoso reconoció que se utilizó una caja de su casa para transportar los restos de la víctima y que era posible que fuera asesinada en su domicilio.

El sospechoso entregó la caja por su propia voluntad y dijo que podía explicar por qué su ADN podría estar presente en el objeto. "Afirmó que se trataba de un montaje perpetrado por el testigo presencial del crimen", dice el comunicado.

"Admitió que (por las circunstancias) parecía culpable y que posiblemente podría ser condenado en la corte", agrega la publicación en redes sociales.



El testigo declaró ante un gran jurado, pero murió antes de que el caso pudiera ser procesado. También "el sospechoso murió en septiembre de 2022 a la edad de noventa y dos años", según el comunicado.

La oficina del sheriff del condado dijo que los homicidios sin resolver "se encuentran entre los más difíciles a los que se enfrentan los investigadores", pero revisar los casos "es un aspecto crucial para llevar justicia a la familia de la víctima, incluso si llega mucho después de que ocurriera el crimen".

