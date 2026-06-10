Cámara de Representantes de los Estados Unidos Bill Gates testifica ante el comité de la Cámara de Representantes sobre sus vínculos con Epstein Bill Gates acudió este miércoles a testificar ante la Cámara de Representantes sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. El magnate espera que "su testimonio sea útil para encontrar la justicia para las víctimas"

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Bill Gates testificó ante miembros del Congreso este 10 de junio para responder preguntas sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein, convirtiéndose en la última figura prominente mencionada en los archivos del Departamento de Justicia sobre el delincuente sexual convicto en hacerlo.

El cofundador de Microsoft llegó al Capitolio antes de las 9 de la mañana para hablar con los miembros del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

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Antes de entrar a la entrevista a puerta cerrada, que fue transcrita, se dirigió a los periodistas con una breve declaración.

"Me complace estar aquí voluntariamente para testificar y ayudar en el trabajo del comité", dijo, y agregó: "Espero que mi testimonio sea útil para la importante labor del comité de encontrar justicia para las víctimas", concluyó el magnate.

En los archivos de la investigación sobre Epstein, quien falleció en 2019, aparecieron varias fotos y menciones de Gates. Anteriormente, Gates reconoció haber cenado varias veces con Epstein, afirmando que en aquel momento creía que Epstein estaba ayudando a recaudar fondos para causas de salud global.

Comer afirma que habrá más entrevistas sobre Epstein

Fuera de la sala de audiencias, el representante James Comer, presidente del comité, declaró a los periodistas que su intención es preguntarle a Gates sobre su relación con Epstein y Ghislaine Maxwell.

"Esperemos que esta entrevista de hoy sea productiva y nos ayude a conocer más y a avanzar en nuestra investigación", dijo Comer.

Comer también dijo que espera que el comité solicite entrevistas a más personas cercanas a Epstein, como su exabogado Alan Dershowitz.

"Le haremos algunas preguntas", dijo Comer. "Le daremos la oportunidad de venir y responder varias preguntas".