Asesinato de niña de 9 años en Nueva York causa conmoción: acusan del crimen a su padre

La muerte de Melina Galanis Frattolin, una niña canadiense de 9 años hallada sin vida el 20 de julio en un área boscosa cerca de Ticonderoga, Nueva York, ha dado un giro inesperado. Su padre, Luciano Frattolin, fue detenido y acusado de asesinato en la madrugada del lunes, según informó la Policía Estatal de Nueva York (NYSP).

El arresto se produjo tras una intensa búsqueda que comenzó cuando Frattolin denunció falsamente el secuestro de su hija, lo que desencadenó un amplio operativo policial y la emisión de una Alerta Amber en la región.

La menor y su padre estaban de visita en la turística zona de Lake George, cuando Frattolin denunció ante las autoridades que su hija había sido llevada por un extraño. Sin embargo, inconsistencias en su relato llevaron a la NYSP a descartar rápidamente la hipótesis del secuestro y enfocarse en nuevas líneas de investigación.

El hallazgo de la niña de 9 años en Nueva York conmocionó a la región

Los hechos se desencadenaron la noche del 19 de julio, cuando Frattolin, residente canadiense de 45 años, llamó al 911 desde el condado de Warren, diciendo que su hija había sido secuestrada por un hombre en una van blanca alrededor de las 21:40 horas, cerca de una parada de descanso en la interestatal 87.

Pocos minutos después se emitió una Alerta Amber y se activó un gran despliegue policial en la región, informó ABC News. “La menor fue sustraída en circunstancias que llevaban a la policía a creer que estaba en peligro grave de daño físico y/o muerte”, apuntó inicialmente la policia estatal.

De acuerdo con AP, la búsqueda incluyó unidades K9, patrullas aéreas, guardabosques y agentes del Departamento de Conservación. Sin embargo, el domingo por la mañana la alerta fue cancelada por la policía estatal de Nueva York, luego de detectar contradicciones en la versión del padre.

Horas más tarde, el cuerpo de Melina fue encontrado en un área boscosa cerca de la Ruta Estatal 74, en el municipio de Ticonderoga, aproximadamente a 30 millas al este de Lake George y cerca de la frontera con Vermont. Según Fox News, las autoridades la declararon muerta en el lugar de los hechos.

La zona, conocida por ser una atractiva área turística dentro de las montañas Adirondack, se vio sacudida por el amplio operativo de búsqueda y el posterior hallazgo. "No hay indicios de que se haya producido un secuestro, ni existe amenaza para el público", señaló la policía estatal.

El padre de niña de 9 años se encuentra bajo custodia

Frattolin, quien se describía a sí mismo en Instagram como un “padre amoroso” fue arrestado en la madrugada del lunes, según informó Fox News. Permanece bajo custodia en el centro penitenciario del condado de Essex, a la espera de su comparecencia ante la corte municipal de Ticonderoga.

Este lunes en conferencia de prensa la policía del estado de Nueva York informó que Frattolin ha sido acusado en segundo grado y ocultación de un cadáver humano.

Las autoridades señalaron que el hombre la asesinó después de ambos viajaran de Montreal, en donde viven a Estados Unidos para unas vacaciones.

"Este es sin duda un caso difícil, una investigación desgarradora", declaró Robert McConnell, capitán de la Policía Estatal de Nueva York, en la conferencia de prensa. "En nombre de la Policía Estatal de Nueva York y de nuestros aliados en la aplicación de la ley, quiero expresar nuestras condolencias a la familia de Melina".

Con información de The Associated Press.

