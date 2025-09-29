Cambiar Ciudad
Crimen

El hombre que confesó en TV que mató a sus padres y seguía cobrando sus cheques del Seguro Social

Lorenz Kraus inicialmente se mostró reacio a decir directamente que había matado a sus padres, pero finalmente lo admitió después de varios minutos de preguntas del presentador Greg Floyd.

Univision y AP
Univision y AP


La policía de Nueva York investiga el asesinato de dos ancianos tras recuperar sus restos y que el hijo de la pareja confesara en televisión que los había matado hacía ocho años.

La pasada semana, Lorenz Kraus, de 53 años, confesó su crimen al aire, un día después de que la policía local informara que había recuperado dos cuerpos en la vivienda de Albany.

Se trataba de sus padres, Franz y Theresia Kraus de 92 y 83 años respectivamente, que aún recibían pagos del Seguro Social pese a no haber sido vistos durante años. Los vecinos creían que habían regresado a Alemania.

Lorenz contactó a la cadena local CBS6 y en una entrevista de media hora describió las muertes como “asesinatos por misericordia” para sus padres, quienes estaban envejeciendo y se volvían cada vez más frágiles.

Esto dijo Lorenz Kraus sobre el asesinato de sus padres

Lorenz inicialmente se mostró reacio a decir directamente que había matado a la pareja, pero finalmente lo admitió después de varios minutos de preguntas del presentador Greg Floyd.

Explicó que sus padres no le pidieron ser asesinados, pero “sabían que estaban deteriorándose”.

“¿Ellos sabían que esto era el final para ellos, que estaban muriendo por tus manos?”, le preguntó Floyd.

“Sí”, respondió Kraus. “Y fue muy rápido”.

“Cumplí con mi deber hacia mis padres”, dijo. “Mi preocupación por su sufrimiento era lo más importante”, dijo Lorenz que no hizo ninguna referencia a que sus padres tuvieran alguna enfermedad terminal.

El hombre contó que los había asfixiado a ambos y fue arrestado momentos después de salir del estudio televisivo y acusado de dos cargos de asesinato.

Un defensor público presentó una declaración de inocencia durante una breve audiencia judicial. Kraus no habló durante la sesión.

