Qué hay detrás de la lucha campal de EEUU y Canadá contra México por el maíz transgénico

La lucha comercial emprendida por Estados Unidos y Canadá contra la prohibición del uso de maíz transgénico en México alcanzó uno de sus puntos más álgidos esta semana, con un probable resultado desfavorable para el gobierno mexicano.

En su conferencia de prensa del jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió preguntas sobre un posible fallo en contra de México en un panel comercial creado a raíz de las quejas de Estados Unidos por la oposición mexicana a la utilización de maíz genéticamente modificado.

Sheinbaum hizo referencia a una declaración hecha esta semana por su secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en torno al posible fallo en contra de México.

“Ya nos dieron el resultado preliminar de maíz, todavía no termina el proceso, terminará en diciembre, pero a lo mejor nos ganan”, dijo Ebrard durante un evento el miércoles, desatando temores sobre los efectos de la resolución en el mercado del maíz mexicano.

¿Cómo inició el conflicto comercial internacional por el maíz transgénico?

El conflicto comercial se remonta a febrero de 2023, cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto que prohibía la utilización de maíz transgénico en México en la elaboración de masa y tortilla.

El gobierno de López Obrador alegó entonces que la medida tenía como objetivo fomentar la preservación de su producción con semillas nativas y que su decisión no afectaba el comercio internacional.

“ Nosotros fuimos muy claros en que no podemos permitir el maíz de importación, ya sea amarillo, que, se sostiene, es transgénico para el consumo humano”, dijo López Obrador un día después de reunirse con el secretario de Agricultura estadounidense, Tom Vilsack.

El decreto desató la inconformidad de Estados Unidos, que en agosto de ese año exigió la creación de un panel de disputa comercial a través de los mecanismos creados con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Canadá después se unió a la disputa al respaldar la queja estadounidense contra la medida aprobada por López Obrador.

“Canadá cree que las medidas tomadas por México no están respaldadas científicamente y tienen el potencial de perturbar innecesariamente el comercio en el mercado norteamericano", dijo el gobierno de Justin Trudeau en un comunicado.

Pese a las quejas de Estados Unidos y Canadá, Sheinbaum reiteró el jueves su oposición a la utilización del maíz genéticamente modificado para consumo humano en México.

Incluso dijo que impulsará que sea aprobada a una reforma a la Constitución para prohibir ese tipo de semillas en la elaboración de tortilla en el paíz.

“Nosotros tenemos la obligación principal de que el maíz blanco que se siembra en México no sea transgénico, y eso va a quedar en la Constitución”, declaró la presidenta. “Esa es la mejor defensa que tenemos para la conservación de la biodiversidad y de la salud también”.

Los gobiernos de Estados Unidos y Canadá han reiterado que los argumentos mexicanos sobre las supuestas repercusiones a la salud del maíz transgénico carecen de sustento científico.

Sheinbaum, sin embargo, reiteró el jueves que el maíz genéticamente modificado podría ser nocivo para la salud.

"Los organismos genéticamente modificados lo que hacen es que en laboratorios modifican los genes, supuestamente para mayor alimentación; hay quien no piensa que es así, que puede tener daños a la salud", declaró.

¿Qué efectos podría tener un fallo en contra de la prohibición mexicana del maíz transgénico?

Según la organización no gubernamental llamada Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), un fallo desfavorable en el panel arbitral contra México derivará en posibles aranceles a productos mexicanos.

México también se vería obligado a eliminar las restricciones en contra del maíz transgénico.

De acuerdo con cifras oficiales, México actualmente importa unos 5,000 millones de dólares de maíz estadounidense pero sólo se utiliza para alimentar ganado.

Ebrard dijo que se prevé que el panel arbitral emita su fallo final el 14 de diciembre.

