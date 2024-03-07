Cámara de Representantes discutirá un proyecto de ley para prohibir TikTok en EEUU si no se separa de la compañía china ByteDance

Video ¿Deben ser reguladas las redes sociales desde el Congreso? El debate en Línea de Fuego

El Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes aprobó este jueves pasar al pleno para votación un proyecto de ley que concede a la empresa china ByteDance poco más de cinco meses para cortar sus inversiones en la aplicación de videos cortos TikTok o ser prohibida en EEUU.

La votación, aprobada por unanimidad por los 50 miembros del Comité, representa el impulso más significativo hasta ahora de la ofensiva estadounidense contra TikTok, que cuenta con unos 170 millones de usuarios en Estados Unidos.

Un grupo bipartidista de 20 legisladores presentó el proyecto de ley que prohíbe a las plataformas controladas por ByteDance entrar en las tiendas de aplicaciones o servicios de alojamiento web de EEUU a menos que dejen de estar vinculadas a China.

Si se promulga, el proyecto de ley daría a ByteDance 165 días para vender TikTok. Si no se vende en ese plazo, sería ilegal que los operadores de tiendas de aplicaciones como Apple y Google lo pusieran a disposición para su descarga.

El proyecto de ley también contempla prohibiciones similares para otras aplicaciones "controladas por empresas extranjeras adversarias".

La ley también permitiría al presidente ampliar la prohibición a plataformas de redes sociales que planteen un riesgo similar para la seguridad nacional.

Los legisladores esperan avanzar rápidamente en la medida y dijeron que la Cámara de Representantes podría retomar el proyecto de ley en las próximas semanas.

De acuerdo con Reuters antes de la votación, los legisladores recibieron una sesión informativa clasificada a puerta cerrada sobre las preocupaciones de seguridad nacional acerca de la propiedad china de TikTok.

Al debatir el proyecto de ley, los legisladores expresaron su preocupación por el hecho de que TikTok se haya convertido en una fuente de noticias clave para los jóvenes.

¿Qué dice ByteDance sobre la decisión del comité?

Un portavoz de TikTok dijo: "Este proyecto de ley es una prohibición total de TikTok, por mucho que sus autores intenten disimularlo".

"Esta legislación tiene un resultado predeterminado: la prohibición total de TikTok en Estados Unidos", dijo la compañía afectada tras la votación.

"El gobierno está intentando despojar a 170 millones de estadounidenses de su derecho constitucional a la libre expresión. Esto perjudicará a millones de negocios, negará audiencia a los artistas y destruirá los medios de vida de innumerables creadores en todo el país".

Sin embargo, los legisladores que presentaron el proyecto siguen defendiendo que no es una medida que vaya a perjudicar el derecho a la libre expresión.

"TikTok podría seguir existiendo y la gente podría hacer lo que quisiera en ella siempre que exista esa separación", dijo el representante Mike Gallagher, presidente republicano de la Comisión Especial sobre China de la Cámara de Representantes.

Gallagher instó a los inversores estadounidenses de ByteDance a apoyar la venta. " No es una prohibición: piense en esto como una cirugía diseñada para extirpar el tumor y salvar así al paciente en el proceso".

Legisladores buscan proteger la seguridad nacional

Un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional dijo a AFP que el proyecto de ley es "un paso importante y bienvenido" para hacer frente a las amenazas a los datos sensibles de EEUU y la seguridad nacional.

"Esperamos trabajar con el Congreso para reforzar aún más esta legislación y dotarla de la base jurídica más sólida posible", añadió el portavoz del Consejo.



El año pasado, una iniciativa que también amenazaba con prohibir TikTok se estancó en el Congreso debido a las presiones de la empresa.

La Casa Blanca ha señalado preocupaciones de seguridad nacional sobre el uso de TikTok en dispositivos gubernamentales.

Diversos políticos estadounidenses acusan a la aplicación propiedad de ByteDance de estar bajo la tutela del gobierno chino y ser una herramienta de espionaje de Pekín, algo que la empresa niega.

La preocupación por esta plataforma es que empleados con sede en China o entidades gubernamentales de Pekín puedan acceder a los datos de los usuarios, aunque la plataforma afirma que los datos de los usuarios se almacenan de forma segura en Singapur y EEUU.

La popularidad de TikTok se disparó durante la pandemia del Covid 19 y cuenta con más de mil millones de usuarios en todo el mundo.

Pero el escrutinio se ha intensificado después de que ByteDance admitiera en diciembre de 2022 que sus empleados accedieron a los datos de dos periodistas durante una investigación interna sobre filtraciones corporativas.

La representante republicana Cathy McMorris Rodgers, presidenta de la comisión, dijo que el acceso de TikTok a tantos estadounidenses la convierte en una valiosa herramienta de propaganda que el gobierno chino puede explotar.

También señaló que su empresa matriz, ByteDance, está siendo investigada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por vigilar a periodistas estadounidenses.

