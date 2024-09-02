Por qué EEUU celebra 'Labor Day' en septiembre y no el 1º de mayo (que conmemora una efeméride estadounidense)

Video Aeropuertos se preparan para recibir a miles de viajeros durante ‘Labor Day’: lo mejor de La Voz de la Mañana

El Día Internacional de los Trabajadores o Día del Trabajo se celebra en gran parte del mundo el 1º de mayo, curiosamente, recordando el inicio de una huelga de obreros estadounidenses en 1886 que su país no conmemora. Y es que en Estados Unidos y Canadá, el Labor Day se celebra el primer lunes de septiembre.

PUBLICIDAD

En EEUU, se ha convertido en otro día festivo en el que muchos viaja y las familias disfrutan de desfiles, parrilladas, partidos de béisbol o un día de playa. Es un fin de semana largo que de alguna manera sirve para marcar simbólicamente el final del verano.

Por qué Estados Unidos celebra el Labor Day en septiembre y no el 1 de mayo, una fecha de arraigo internacional que conmemora un hecho ocurrido en su propio país.

¿Qué se conmemora el Labor Day y cuándo se celebró por primera vez?

A finales del siglo XIX, muchos trabajadores estadounidenses tenían que soportar jornadas de trabajo de más de 12 horas, a menudo con salarios bajos y entornos inseguros. Entonces, el presidente Grover Cleveland instauró en 1882 el Día del Trabajo o Labor Day como un festivo nacional.

El primer Labor Day se celebró el martes 5 de septiembre de 1882 en la ciudad de Nueva York. Más de 10,000 trabajadores marcharon desde el Ayuntamiento hasta Union Square, hubo un concierto y las familias se reunieron en un pícnic.

El New York Tribune informó del asunto: "Las ventanas y los techos e incluso los postes de luz y los marcos de los toldos estaban ocupados por personas ansiosas de tener una buena vista del primer desfile en Nueva York de obreros de todos los oficios unidos en una sola organización".

En un principio, el día señalado coincidía con la reunión de los Caballeros del Trabajo, que era la federación laboral más progresista. La fecha se alternó entre el primer lunes y el primer sábado del mes hasta que en 1894 el Congreso aprobó finalmente una ley para que el Labor Day se celebrara el primer lunes de septiembre como día festivo nacional.



Así pues, el festivo del Labor Day surgió con anterioridad y de forma independiente a las huelgas realizadas por los trabajadores en Chicago en 1886, que inspiraron la celebración internacional del Día de los Trabajadores, el 1 de mayo.

PUBLICIDAD

Pero la aprobación oficial de este festivo a nivel nacional sí ocurrió después de que ya el mundo hubiera empezado a conmemorar a los 'mártires de Chicago', por lo que se ha dicho que fue una forma de restarle movilización al movimiento obrero.

"Existe cierta controversia sobre si la instauración del Labor Day fue un gesto genuino. Algunos historiadores argumentan que fue aprobado como una forma de pacificar el movimiento obrero y desviar la atención del primero de mayo, que era un día más radical para el trabajador", comentó el escritor A.J. Jacobs en una entrevista para la NPR.

Qué pasó el 1º de mayo y por qué se convirtió en una celebración mundial, menos en EEUU

Durante el inicio de la Revolución Industrial, los obreros luchaban por la instauración de la jornada laboral de ocho horas. El presidente de entonces, Andrew Johnson, estableció la jornada como ley en 1868, sin embargo, no todos los estados adoptaron la nueva medida, por lo que la lucha del movimiento obrero continuó.

Gracias al ferrocarril, la ciudad de Chicago, Illinois, se convirtió en un importante bastión del desarrollo industrial estadounidense. Una gran cantidad de migrantes llegaron a la urbe en busca de un empleo.

A pesar del auge, los trabajadores solicitaban que los empleadores jornadas de ocho horas. La reivindicación llegó al inicio de una huelga el 1 de mayo de 1886. La policía, para contener la protesta, disparó fuego real provocando al menos ocho muertos.

PUBLICIDAD

Dos días después, los trabajadores autodenominados "revolucionarios socialistas" realizaron una nueva manifestación durante la noche en Haymarket Square. Allí la policía de la ciudad encapsuló a los manifestantes, que arrojaron una bomba matando a varios agentes. Hubo un tiroteo y los trabajadores fueron duramente reprimidos, perseguidos y varios de ellos incluso condenados a muerte.

De esta forma, el movimiento obrero reivindica a los trabajadores ejecutados como los 'mártires de Chicago', dando lugar al homenaje que la gran mayoría de los países celebran como el Día de los Trabajadores. Pocas naciones no lo hacen, entre ellas Canadá, y precisamente, Estados Unidos.