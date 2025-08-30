¿Qué abre en ‘Labor Day’?: Mira aquí la lista de servicios y tiendas que trabajarán este 1 de septiembre

Video Reto Economía: Cómo preparar a tus hijos para que sean financieramente exitosos

A diferencia de otros países, Estados Unidos celebra el Día del Trabajo en septiembre y no en mayo y este año el día festivo será este lunes 1 de septiembre.

El ‘Labor Day’ marca simbólicamente el fin del verano y tiene un carácter menos reivindicativo que el 1 de mayo.

En EEUU, se ha convertido en otro día festivo en el que las familias celebran con desfiles, parrilladas, partidos de béisbol o un día de playa.

El primer ‘Labor Day’ se celebró el martes 5 de septiembre de 1882 en la ciudad de Nueva York. Más de 10,000 trabajadores marcharon desde el Ayuntamiento hasta Union Square, hubo un concierto y las familias se reunieron en un pícnic.

Te dejamos la lista de los principales servicios y tiendas que cerrarán o abrirán este día del trabajo.

¿Qué servicios gubernamentales abren o cierran este 1 de septiembre?

El Día del Trabajo es un feriado federal, lo que significa que fue establecido por el Congreso y garantiza un día libre para los empleados federales.

Por ello, las oficinas de gobierno, las oficinas de correos, los tribunales, bibliotecas y las escuelas permanecen cerrados este lunes por el ‘Labor Day’.

Tampoco habrá servicio de recolección de basura.





Bancos y mercado de valores en el Día del Trabajo

Tanto la Bolsa de Valores de Nueva York como el NASDAQ estarán cerrados el lunes por ser feriado federal.

El mercado reabrirá con su horario normal el martes 2 de septiembre de 2025.

La gran mayoría de las sucursales de bancos estarán cerradas el lunes 1 de septiembre de 2025.

Sin embargo, puedes usar los cajeros automáticos y las aplicaciones móviles para transacciones básicas.





Tiendas minoristas que abren o cierran el Día del Trabajo

Costco anunció en su sitio web que estará cerrado este 1 de septiembre.

Sam's Club estará abierto al público, pero con un horario limitado. Los almacenes funcionarán de 8:00 am a 6:00 pm para los miembros Plus, y de 10:00 am a 6:00 pm para los miembros 'Club', según el sitio web de la empresa.

Las tiendas Walmart estarán abiertas de 6:00 am a 11:00 pm este ‘Labor Day’; sin embargo, es mejor verificar con su Walmart local o el directorio de tiendas en línea para confirmar las horas antes de dirigirse a la tienda, ya que algunos tendrán horario especial.

Target permanecerá abierto este lunes 1 de septiembre, según informó la empresa a CBSNews. Los horarios de las tiendas varían según la ubicación.

Cadenas como Kroger, Food Lion y Publix abrirán en horario normal el Día del Trabajo, mientras que otras como Trader Joe's y Aldi lo harán en horario limitado que varía de acuerdo a cada estado, informaron ambas compañías en sus sitios web.

Las cadenas de almacenes de descuento TJ Maxx, Marshall's o HomeGoods estarán abiertas; sin embargo, cerrarán temprano, a las 8:00 pm hora local.

Mientras que las tiendas de JCPenney abrirán de 10:00 am a 6:00 pm.





Farmacias que abren o cierran este ‘Labor Day’

Las principales cadenas de farmacias: CVS y Walgreens anunciaron en su sitio web que las farmacias estarán abiertas el 1 de septiembre, pero con horario limitado, de acuerdo con la ubicación, ya que algunas sucursales operan las 24 horas, pero el servicio de recolección de medicamentos de prescripción médica operará de manera limitada.

Servicios de mensajería que abren o cierran este 1 de septiembre

El servicio postal de Estados Unidos (USPS) no tendrá operaciones este lunes 1 de septiembre.

La mayoría de los servicios de recogida y entrega privados como FedEx y UPS no estarán disponibles el Día del Trabajo.

