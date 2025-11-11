Qué está abierto y cerrado este festivo del Día de los Veteranos

Video Se enlistó en el Ejército en busca de mejor atención médica para su hijo, pero murió en Afganistán

Este martes 11 de noviembre se celebra en Estados Unidos el Día de los Veteranos, una jornada nacional dedicada a rendir homenaje a quienes sirvieron en las Fuerzas Armadas del país.

Como cada año, las oficinas de correos y los bancos permanecerán cerrados, pero la mayoría de los supermercados, restaurantes y tiendas minoristas seguirán abiertos, e incluso muchos locales ofrecen descuentos y comidas gratuitas para veteranos y sus familias.

El Día de los Veteranos no se considera un día de gran afluencia de viajeros; pero este año los planes de viajes aéreos podrían verse trastornados por el cierre del gobierno federal.

Qué abre y qué cierra este Día de los Veteranos

Por ser un feriado federal, muchas oficinas gubernamentales y servicios públicos operan con horarios modificados o permanecerán cerrados, como los bancos y el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS), que no realiza entregas ni atiende en sus sucursales.

Muchas escuelas públicas también cierra sus puertas, aunque algunos distritos escolares y universidades mantienen actos conmemorativos o eventos dedicados a los veteranos.

A diferencia de los servicios públicos, la mayoría de los negocios y servicios privados sigue operando con normalidad. Supermercados, grandes cadenas minoristas y restaurantes abren este martes, y muchos ofrecerán descuentos o comidas gratuitas a veteranos y militares activos como muestra de agradecimiento.

Las empresas de mensajería privada, como UPS y FedEx, también mantienen operaciones regulares. Habrá entregas y recogidas de paquetes, aunque algunos envíos gestionados junto al USPS, como UPS SurePost y Mail Innovations, podrían retrasarse un día debido al cierre postal federal.

Las bolsas de valores de Estados Unidos funcionan con normalidad, pero el mercado de bonos sí está cerrado, de acuerdo con la Asociación de la Industria de Valores y Mercados Financieros (SIFMA), citada por USA Today.

Descuentos y homenajes para veteranos

Cadenas de restaurantes como Applebee’s, Chipotle, Cracker Barrel, Starbucks o Red Lobster, entre muchas otras, ofrecerán promociones especiales y comidas gratuitas para veteranos este 11 de noviembre.

En la mayoría de los casos, se requiere presentar una identificación militar o de veterano, como una Veteran ID Card o una DD214. Es importante confirmar la participación con cada establecimiento, ya que muchas ofertas aplican solo para consumo en el local.

Además de los descuentos comerciales, en todo el país se celebran desfiles, actos conmemorativos y ceremonias militares, en ciudades grandes y pequeñas.

Un día con más de un siglo de historia

El origen del Día de los Veteranos se remonta al 11 de noviembre de 1918, cuando entró en vigor el armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Por eso se le conoce como “el día once del mes once, a la hora once”.

De acuerdo con el Departamento de Asuntos de Veteranos, esa fecha “marca el final de la ‘guerra para terminar con todas las guerras’”.

Inicialmente, se conoció como Día del Armisticio, y fue declarado feriado federal en 1938. Más tarde, en 1954, el Congreso cambió su nombre a Día de los Veteranos, con el respaldo de organizaciones de excombatientes, y el presidente Dwight D. Eisenhower firmó la ley que oficializó la conmemoración bajo su denominación actual.

El VA explica que este día no se limita a recordar a los caídos, sino que busca “agradecer a todos los veteranos vivos por su servicio, su amor a la patria y su disposición a sacrificarse por el bien común”.

