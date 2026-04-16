Virginia Busca nueva novia, pero hace unos meses el reservista de la Marina presuntamente asesinó a esposa y la ocultó en el congelador David Varela, un reservista de la Marina de Estados Unidos de 38 años, se convirtió rápidamente en el principal sospechoso del homicidio, quien abandonó el país, iniciando una huida que desencadenó una operación internacional para localizarlo

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En el interior de un departamento en Norfolk, la policía encontraría el cuerpo de Lina Guerra, de 39 años, oculto dentro de un congelador de cocina, un hallazgo que transformaría un caso de desaparición en una investigación por homicidio de alto perfil.

Su esposo, David Varela, un reservista de la Marina de Estados Unidos de 38 años, se convirtió rápidamente en el principal sospechoso. Según la policía y documentos judiciales, tras la muerte de Guerra, el hombre habría abandonado el país, iniciando una huida que desencadenó una operación internacional para localizarlo.

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El hallazgo del cuerpo ocurrió el pasado 5 de febrero, cuando el Departamento de Policías de Norfolk acudió al fraccionamiento Icon Norfolk, en Virginia, tras la denuncia del hermano de la víctima, quien alertó que no lograban comunicarse con ella desde hacía varios días.

Los agentes ingresaron al apartamento y, durante la inspección, hicieron el macabro hallazgo. El cuerpo de Alina Guerra se encontraba sin vida al interior de un congelador sellado, ubicado en la cocina. Con la autopsia se reveló la causa de muerte: traumatismo contundente y asfixia.

La investigación avanzó con rapidez y escaló a nivel federal. El FBI, junto con otras agencias como NCIS y Homeland Security, asumió el caso ante la sospecha de que Varela había cruzado fronteras para evitar la justicia. La escena del crimen y la desaparición inmediata del sospechoso reforzaron la hipótesis de una fuga planificada.

Durante semanas, los investigadores rastrearon movimientos financieros, comunicaciones digitales y posibles desplazamientos internacionales. Según reportes oficiales, incluso datos de mensajería habrían contribuido a ubicar pistas sobre su paradero en el extranjero, lo que permitió estrechar el cerco en su contra.

El caso tomó un giro decisivo cinco días después del hallazgo sin vida de Lina. Autoridades confirmaron la captura de Varela en Hong Kong, poniendo fin a una búsqueda, según anunció públicamente el director del FBI, Kash Patel.

More big news today… @FBI is announcing the successful overseas apprehension of David Varela, a 38-year-old Navy Reservist who is wanted for first-degree murder in connection with the death of his wife, Lina Guerra. Lina’s body was found inside a freezer in their Norfolk… — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) April 15, 2026

La doble vida de Varela

Según investigaciones de las autoridades, David Varela tenía familia en Colombia, aunque no observaron "ningún vínculo" directo con Hong Kong, en donde intentó esconderse para evitar la detención.

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Incluso, una mujer en Rusia señaló que ella y una amiga pudieron haberse reunido con el hombre en un bar en Hong Kong, quien les dijo que estaba buscando una esposa rusa como ella.

“Estaba en Hong Kong con mis amigas. Conocimos a este hombre mientras hacíamos fila en una atracción. Se presentó como David y dijo que buscaba una esposa rusa”, confesó la mujer a la cadena WTKR.

Mientras la mujer continuaba en contacto con el hombre, que presuntamente era Varela, habría organizado un nuevo viaje para que ella lo visitara, una amiga decidió investigar su identidad en internet. Fue entonces cuando encontró reportes en medios estadounidenses que señalaban que el sujeto estaba siendo buscado por las autoridades.

“Lo que encontramos nos dejó en shock y decidimos comunicarnos con usted”, relató la mujer, quien además facilitó dos números telefónicos y al intentar contactarlo a través de Telegram, un reportero de investigación logró establecer una videollamada; del otro lado respondió un hombre con rasgos que coincidían con los de Varela.