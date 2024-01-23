"Encontramos muchos tornillos sueltos": Crece la frustración en las aerolíneas United y Alaska por los problemas de Boeing

Video Boeing anuncia que permitirá la entrada de aerolíneas a sus fábricas para inspeccionar los aviones 737 Max 9

Los líderes de United Airlines y Alaska Airlines criticaron el martes a Boeing por los problemas de fabricación que han llevado a la suspensión de servicio de más de 140 de sus aviones, y el director ejecutivo de United dijo que su aerolínea considerará alternativas a la compra de una futura versión más grande del Boeing 737 Max.

El director ejecutivo de United, Scott Kirby, dijo que Boeing necesita “medidas reales” para restaurar su anterior reputación de calidad.

Por su parte, el director ejecutivo de Alaska Airlines, Ben Minicucci, dijo en una entrevista con NBC Nightly News que nuevas inspecciones internas de los aviones Boeing 737 Max 9 de la aerolínea revelaron que se encontró que “muchos” de los aviones tenían pernos flojos.

“Estoy más que frustrado y decepcionado. Estoy enojado”, dijo Minicucci. "Mi demanda a Boeing es: ¿qué van a hacer para mejorar sus programas de calidad internos?".

Boeing dijo que los trabajadores de su fábrica 737 dejarían de trabajar el jueves para celebrar una sesión especial centrada en la calidad.

Las fuertes e inusuales críticas a Boeing por parte de ejecutivos de aerolíneas se producen tras el incidente del 5 de enero en el que un tapón de puerta explotó en un avión de pasajeros Boeing 737 Max 9 de Alaska a 16,000 pies sobre Oregon, dejando un enorme agujero en el costado del avión.

Los reguladores estadounidenses dejaron en tierra la mayoría de los Max 9 al día siguiente. Investigan si faltaban o se rompieron los pernos que ayudan a mantener el panel en su lugar.

Una ola de problemas y pérdidas tras falla de Boeing

United, que no ha podido utilizar sus 79 Max 9, reveló el lunes que espera perder dinero en los primeros tres meses de este año debido a la suspensión del servicio.

Kirby dijo en CNBC que cree que los Max 9 podrían recibir autorización para volar nuevamente pronto, "pero estoy decepcionado de que los desafíos de fabricación sigan sucediendo en Boeing".

En los últimos años, en ocasiones, fallas de fabricación han retrasado las entregas de aviones Max y de un avión Boeing más grande, el 787. El año pasado, United recibió 24 aviones Boeing menos de lo que esperaba.

United tiene un pedido permanente de aviones Max 10, una versión más grande de la línea Max. Sin embargo, ese modelo y uno más pequeño, el Max 7, tienen años de retraso en su certificación por parte de la Administración Federal de Aviación. Es probable que la inmovilización de los aviones Max 9 complique aún más los esfuerzos de Boeing para conseguir la aprobación de los nuevos modelos.

Kirby dijo que el Max 10 tiene al menos cinco años de retraso y podría avanzar más en el futuro.

"Creo que esta es la gota que colmó el vaso, la puesta a tierra del Max 9, es probablemente la gota que colmó el vaso para nosotros", dijo a CNBC. "Al menos vamos a construir un plan que no incluya el Max 10".

Las aerolíneas rara vez cancelan pedidos, pero a veces cambian entre varios modelos en un pedido. Kirby no fue específico sobre qué aviones podría adquirir United en lugar del Max 10, pero dijo que la aerolínea hablaría con Boeing. Señaló que sólo hay otro fabricante mundial de aviones tan grandes: el rival europeo de Boeing, Airbus.

Prescindir del Max 10 probablemente signifique que United, con sede en Chicago, no crecerá tan rápido como esperaba, añadió Kirby.

Minicucci dijo que Alaska Airlines, que tiene 59 Max 9, había planeado pedir Max 10, pero sugirió que eso podría cambiar.

"Todo está abierto en este momento... vamos a hacer lo que sea mejor para Alaska a largo plazo, en términos de combinación de flotas", dijo.

Stan Deal, director ejecutivo de la división de aviones comerciales de Boeing, se disculpó por la suspensión del Max 9 y dijo que la compañía está haciendo cambios.

Los aviones de Alaska Airlines se encuentran en el hangar de la aerolínea en el Aeropuerto Internacional Seattle-Tacoma el miércoles 10 de enero de 2024 en SeaTac, Washington. Imagen Lindsey Wasson/AP

FAA intensifica supervisión de Boeing

La FAA ha intensificado la supervisión de Boeing y está investigando si la compañía y sus proveedores (principalmente Spirit AeroSystems, que fabricó el tapón de la puerta) están siguiendo procedimientos de calidad en la fabricación.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte está investigando el accidente del avión de pasajeros de Alaska. Los pilotos pudieron dar la vuelta y realizar un aterrizaje de emergencia en Portland, Oregon, y no se reportaron heridos graves.

El Max, la línea de aviones más vendida de Boeing, tiene una historia problemática, que se remonta a accidentes en 2018 y 2019 que mataron a un total de 346 personas. Esos accidentes, en Indonesia y Etiopía, involucraron a Max 8 y se atribuyeron en gran medida a un sistema automatizado de control de vuelo que Boeing revisó posteriormente.

Todos los aviones Max estuvieron en tierra en todo el mundo durante 20 meses después de los accidentes. Los investigadores del Congreso culparon a Boeing por no corregir los defectos de diseño y a la FAA por la débil supervisión del fabricante de aviones.

Las acciones de United Airlines Holdings Inc. subieron un 5% el martes, el primer día de operaciones desde que la compañía dijo que perdería hasta 85 centavos por acción en el primer trimestre debido a la suspensión del Max 9, pero ganaría entre 9 y 11 dólares por acción durante todo el trimestre. año: una perspectiva para 2024 mejor de lo que esperaban los analistas. Las acciones de Alaska Air Group, con sede en Seattle, ganaron un 3%.

Las acciones de The Boeing Co., con sede en Arlington, Virginia, cayeron menos del 2%.