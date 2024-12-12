Los bancos no podrán cobrarte más de $5 por sobregiro de cuentas bajo nueva regla

Video Biden busca reducir drásticamente los cargos por sobregiros que cobran grandes bancos a los usuarios

De acuerdo a datos de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) los usuarios del sistema bancario de EEUU pagaron cerca de $6,000 millones a los bancos estadounidenses en cargos por sobregiro el año pasado, pero una nueva norma finalizada por esa agencia limita el monto que los bancos podrán cobrar a los clientes que se sobregirar en sus cuentas.

"Durante demasiado tiempo, los bancos más grandes han explotado un vacío legal que ha drenado miles de millones de dólares de las cuentas de depósito de los estadounidenses", dijo el director de la CFPB, Rohit Chopra, a través de un comunicado.

La norma representa un ahorro de $5,000 millones anuales para los consumidores estadounidenses

Actualmente los bancos cubren los sobregiros a través de un préstamo temporal que el consumidor es responsable de pagar junto a un cargo adicional, haciendo que un sobregiro termine costando al consumidor varias veces su monto original.

La nueva norma permite a los bancos elegir entre: cobrar una comisión fija por sobregiro de $5, cobrar una comisión que cubra sus costos y pérdidas, o cobrar cualquier comisión siempre que revelen los términos del préstamo por sobregiro como lo harían para cualquier otro préstamo, incluyendo la tasa de interés anual, o APR, que aplican al préstamo.

"La CFPB está tomando medidas enérgicas contra estos excesivos cargos basura, exigiendo a los grandes bancos que aclaren la tasa de interés que están cobrando por los préstamos por sobregiro" dijo Chopra en el comunicado.

La norma de la CFPB aplicará a instituciones financieras con al menos $10,000 millones en activos cubriendo a los bancos más grandes del país. Sin embargo, no es seguro que la norma llegue alguna vez a entrar en vigencia en octubre de 2025 como está previsto ya que los bancos podrían demandar su nulidad y el Congreso puede aprobar legislación anulándola.

La CFPB dice que la norma podría ahorrar cerca de $225 por año a un hogar típicamente afectado por estos cargos, lo que representa alrededor de $5 mil millones anuales en cargos por sobregiro solo por cargos de sobregiro.

