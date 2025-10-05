El gobierno evalúa endurecer requisitos para acceder a beneficios por incapacidad del Seguro Social

Video Cambios en el Seguro Social en 2026: te explicamos cómo impactarán a millones de personas en EEUU

Miles de personas podrían perder sus beneficios por incapacidad del Seguro Social bajo un plan del gobierno de Donald Trump que endurecería los requisitos para acceder a ellos, según un reporte del diario The Washington Post que cita a personas familiarizadas con la propuesta.

Más de 15 millones de personas en Estados Unidos reciben pagos mensuales a través del Seguro por Incapacidad del Seguro Social, para quienes trabajaron y se incapacitaron antes de jubilarse, o del Seguro Social Suplementario (SSI), un programa que da unos 800 dólares al mes a ancianos y discapacitados de bajos ingresos.

PUBLICIDAD

El Seguro Social actualmente toma en consideración la edad, experiencia laboral y educación tomar una decisión sobre esos beneficios. Usualmente, las personas de 50 años o más tienen mayor probabilidad de acceder a ellos.

El plan del gobierno busca eliminar el factor de la edad o poner en vigor un umbral de 60 años, lo que haría más difícil que a algunas personas les aprueben estas ayudas.

De acuerdo con un análisis citado en el reporte del Post, un escenario en el que se reduzca en 10% la probabilidad de ser elegible a estos beneficios resultaría en lo siguiente: unas 750,000 personas ya no serían elegibles a la ayuda por incapacidad durante parte o toda la próxima década, y unos 80,000 viudos y niños perderían sus pagos si se excluye a su cónyuge o padre de esos beneficios.

Según Jack Smalligan, el exfuncionario e investigador principal del Urban Institute que preparó el análisis citado por el Post, “los criterios ya son lo bastante estrictos como para estar excluyendo a personas que sí deberían calificar”. Agregó que la mayoría de las personas mayores que solicitan beneficios por incapacidad no consiguen otro trabajo por lo que, si la edad deja de ser un factor, más trabajadores mayores con discapacidad buscarían jubilarse anticipadamente y eso reduciría entonces sus pagos mensuales en cerca de 30%.

El proceso para solicitar beneficios por incapacidad puede durar años y entre los primeros pasos está el de determinar si la persona padece una enfermedad grave incluida en la lista oficial. Si la enfermedad no está en esa lista, entonces la edad, la experiencia y la educación pasan a ser factores clave.

PUBLICIDAD

Qué más incluye el plan del gobierno sobre los beneficios por discapacidad del Seguro Social

Cuando una persona solicita beneficios por incapacidad, se evalúa primero qué otros empleos podría desempeñar. Para ello la Administración del Seguro Social (SSA) utiliza una base de datos del Departamento del Trabajo que no ha sido actualizada a profundidad desde hace tres décadas. De acuerdo con el informe del Post, el gobierno también quiere modernizar esa base de datos dentro de su plan.

Expertos y defensores de personas con discapacidad temen que el sistema nuevo genere listas de trabajos muy amplias que lleve a más denegaciones de los beneficios por incapacidad, agregó el informe.



El argumento de fondo no es nuevo: sectores conservadores llevan años sosteniendo que, dado que la esperanza de vida ha aumentado y muchos empleos actuales no requieren esfuerzo físico, más personas con incapacidad podrían desempeñar trabajos de oficina. En la práctica, esto se traduciría en criterios más estrictos para acceder a los beneficios.

Por su parte, el senador demócrata Ron Wyden, del Comité de Finanzas, acusó a los republicanos de buscar poner en marcha un plan más amplio de recortes al Seguro Social.

"Esta es la primera fase de la campaña republicana para obligar a los estadounidenses a trabajar hasta la vejez y representa el mayor recorte a los seguros por discapacidad en la historia del país”, dijo Wyden, citado por el Post. “Las personas con discapacidad también han trabajado y contribuido al Seguro Social; no merecen más obstáculos burocráticos para obtener lo que ya pagaron”, agregó.

PUBLICIDAD

Otros cambios a los cheques del Seguro Social complementario bajo evaluación

Hace unas semanas reportamos que el gobierno evalúa dar marcha atrás a un cambio en una regla del Seguro Social Suplementario que, de concretarse, reduciría o dejaría sin sus cheques a unas 400,000 personas de bajos recursos, advirtió un informe del Center on Budget and Policy Priorities (CBPP).

El cambio que se analiza revertir entró en vigor en octubre de 2024. Desde entonces, la Administración del Seguro Social considera que un hogar con beneficios del programa de 'cupones de alimentos' SNAP es un hogar con ayuda o asistencia pública.

Previo a ello, los 'cupones de alimentos' del programa SNAP no figuraban en la lista de programas que la Administración del Seguro Social contaba como ayuda o asistencia pública.

El que se considere que un hogar recibe ayuda es clave al momento de determinar si una persona es elegible al Seguro Social Suplementario, explicó la SSA cuando el cambio entró en vigencia el año pasado.

"Si se determina que el solicitante o beneficiario (del Seguro Social Suplementario) vive en un hogar con ayuda pública, la agencia asume que la persona no recibe apoyo de otros miembros de ese hogar, (apoyo) que de lo contrario sería considerado como un ingreso. Eso permite que más personas cualifiquen al SSI y, en algunos casos, que su pago del SSI sea mayor", agregó en ese momento.

Eso podría cambiar si, como evalúa el gobierno, se saca el programa SNAP de la lista que la Administración del Seguro Social considera ayuda o asistencia pública.

Para entener el impacto de ello se debe recortar, por ejemplo, que la Administración del Seguro Social reduce los cheques del Seguro Social Suplementario de personas a las que otras le brindan un techo.

PUBLICIDAD

Esto porque consideran que ese techo es un apoyo financiero para ellas. Sin importar si quien se lo brinda es una persona o familiar de muy bajos recursos.

Lo mismo sucede con menores de 18 años que son elegibles al Seguro Social Suplementario. La Administración del Seguro Social considera como apoyo financiero parte del ingreso de sus padres. Y, por ende, le reduce los cheques, explicó el Center on Budget and Policy Priorities en su informe.

Eso no ocurre en los hogares que la Administración del Seguro Social considera que reciben ayuda o asistencia pública. Por eso es crucial que un hogar que recibe 'cupones de alimentos' sea considerado como un hogar con ayuda o asistencia pública por la SSA.

"Eso se debe a que los hogares con finanzas lo suficientemente precarias como para cualificar a esos beneficios no pueden ayudar financieramente a los beneficiarios del SSI", agregó el CBPP.

El cambio que analiza el gobierno "ignora la realidad de que las familias que reciben los 'cupones' SNAP tienen ingresos muy bajos. Típicamente, un hogar de varias personas que recibe 'cupones de alimentos' y en el que al menos un integrante accede al Seguro Social Suplementario tiene un ingreso anual de unos $17,000, muy por debajo de la línea de pobreza", precisó.

Mira también: