5 cambios importantes del Seguro Social en 2026 que debes saber

El Seguro Social se prepara para varios ajustes significativos en 2026 que afectarán tanto a quienes ya reciben beneficios como quienes todavía cotizan para recibir sus cheques más adelante.

Dado que más de 70 millones de personas en Estados Unidos cobran beneficios, cualquier cambio tiene potencialmente un impacto amplio.

El Seguro Social necesita una reforma profunda para asegurar su viabilidad, pero mientras el Congreso no actúa, el programa se ajusta de forma automática cada año. Se ajustan los cheques al alza en el costo de vida, con un cálculo que se conoce como COLA, y también se modifican los montos de los ingresos de los trabajadores por los cuales se saca una parte para el Seguro Social.

Este año, además, se implementarán cambios logísticos que buscan modernizar los sistemas de pagos de los cheques. Aquí te explicamos los principales que estarán en vigor en 2026:

1. El alza habitual de los cheques por el ajuste en el costo de vida (COLA)

La subida anual de los cheques por el costo de vida para 2026 o COLA se proyecta en un 2.7%, algo mayor del 2.5% del año anterior. Eso hará que aumenten los pagos recibidos cada mes.

El alza podría agregar un promedio de $54 mensuales a los beneficios de un jubilado, aunque el monto exacto se anunciará oficialmente en octubre para recoger los datos de inflación del tercer trimestre.

Para calcular cuánto suben los pagos, la Administración del Seguro Social (SSA) utiliza como referencia un índice de precios que en específico mide los cambios en los precios de bienes y servicios en zonas urbanas.

2. Algunos trabajadores deberán pagar más impuestos al Seguro Social

Algunas personas con ingresos relativamente altos tendrán que pagar más impuestos al Seguro Social. Este año, una persona debía pagar esos impuestos por hasta $176,100 de sus ingresos. El año que viene deberá pagar los impuestos al Seguro Social por hasta $181,800 de sus ingresos. Cualquier ingreso por encima de ese umbral no estará sujeto a este tributo.

Como sucede con el ajuste por el COLA, la SSA modifica los ingresos sujetos al pago de impuestos al Seguro Social para reflejar el alza habitual que tienen los salarios medios en Estados Unidos.

El Seguro Social se financia principalmente a través de los impuestos sobre la nómina. La tasa vigente de impuestos al Seguro Social es del 6.2% para el empleador y del 6.2% para el empleado o un total del 12.4%, explica el Servicio de Rentas Internas (IRS).

3. Dejarán de emitirse cheques en papel y se harán pagos electrónicos

A partir del 30 de septiembre de este año dejarán de enviarse cheques en papel con el dinero del Seguro Social. La mayoría de los fondos de las jubilaciones llegarán a los millones de beneficiarios a través de pagos electrónicos.

Según la SSA, este cambio, que afectará "a un pequeño grupo de beneficiarios" que aún no ha modificado su método de pago, se hace como una iniciativa del gobierno de modernizar sus sistemas de pagos.

Actualmente menos del 1% de los beneficiarios recibe todavía cheques en papel, puntualizó la SSA.

4. Medicare podría llevarse una mayor tajada de algunos cheques del Seguro Social

En 2026, los beneficiarios del Seguro Social podrían enfrentar un alza proyectada en las primas de la 'Parte B' de Medicare, lo cual el gobierno deducirá automáticamente de los pagos mensuales del Seguro Social.

Se estima que la prima estándar mensual de la 'Parte B' de Medicare aumente de $185 en 2025 a aproximadamente $206.50 en 2026, lo que representa un incremento de $21.50.

Este aumento podría entonces absorber para algunas personas una parte considerable del ajuste por costo de vida (COLA) que se espera para 2026. Aunque para los beneficiarios con pagos más bajos, el programa incluye una política de exención que evita que el alza de las primas de Medicare reduzca su pago mensual, según USA Today.

5. Quienes tienen deuda estudiantil en mora pueden ver un recorte en sus pagos mensuales del Seguro Social

En mayo de 2025, el Departamento de Educación reanudó el cobro de préstamos estudiantiles federales en mora, incluyendo la retención de hasta el 15% de los pagos mensuales del Seguro Social a los prestatarios morosos. No había pasado siquiera un mes cuando el gobierno dio marcha atrás en esa práctica, citando la necesidad de proteger a los beneficiarios de Seguro Social que dependen de estos pagos mensuales para vivir.

Pese a ello, el Departamento de Educación ha indicado que las retenciones podrían reanudarse en el futuro cercano.

Los prestatarios en mora deben entonces estar al tanto de que, si no regularizan su situación, podrían enfrentar nuevamente la retención de una parte de sus beneficios del Seguro Social.

Solo los préstamos estudiantiles federales en mora están sujetos a esta medida, ya que los préstamos privados no pueden retener directamente los beneficios del Seguro Social. Además, algunos beneficios, como el Seguro Suplementario de Ingreso (SSI) y los beneficios por discapacidad del Departamento de Asuntos de Veteranos, no pueden ser embargados.

