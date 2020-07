Aumenta el pesimismo entre los estadounidenses sobre el regreso de los trabajos desaparecidos durante la pandemia

Casi la mitad de los estadounidenses cuyas familias experimentaron un despido durante la pandemia de coronavirus ahora creen que esos trabajos se perderán para siempre, muestra una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

El optimismo inicial de los estadounidenses en abril pasado indicaba que, el 78% de los hogares donde hubo pérdida de empleo consideraban que la situación seria temporal.

“No estoy sorprendida”, dijo a Univision Noticias, Marjorie Connelly, Miembro Senior de Asuntos Públicos e Investigación de Medios de NORC. “En abril muchos creían que quizás todo pasaría en un mes y regresarían pronto al trabajo, pero ahora muchos se han dado cuenta de los recortes que se han hecho en diversas compañías; por eso hay menos gente optimista”.

Ahora, con el resurgimiento de nuevos casos de covid-19 en numerosos estados del país, el 47% de los encuestados piensa que el trabajo perdido probablemente no volverá.



“Me despidieron en marzo y he estado sobreviviendo del desempleo y el subsidio de $600”, dijo a Univision Noticias, Evelyn Mundo, de 22 años, quien trabajaba para una compañía de renta de limusinas en Los Ángeles, California. “No he buscado otro trabajo porque dijeron que reabrirían y me llamarían de nuevo; pero hasta ahora no lo han hecho”.

Los efectos de la pandemia están teniendo efectos negativos en el bienestar económico de los estadounidenses. Para algunos, el virus ha significado pérdida de ingresos o dificultades para pagar las cuentas a tiempo, especialmente entre los latinos y afroestadounidenses más jóvenes.

“ Yo tengo deudas con la escuela y no he podido pagar un préstamo”, reveló a Univision Noticias, Iván Ramírez, de 24 años, un estudiante de 24 años de ingeniería electrónica en el Colegio del Este de Los Ángeles (ELAC). “Perdí mi trabajo de atención al cliente en una tienda de Office Depot y hasta ahora no sé si reabrirán o no”.

El estudiante desempleado dijo que el dinero extra que ha recibido recibido del subsidio federal le ha ayudado de alguna forma a no tener que depender de sus padres.

“Es muy difícil encontrar un buen trabajo en estos tiempos”, dijo. “Aparte, los pagos de la escuela no se detienen, aun cuando estamos estudiando en línea”.

Estancamiento de la economía y pronóstico de recuperación

“Definitivamente, muchos trabajos, sobre todo de oficinas, restaurantes, de negocios al menudeo y de atención al público no regresarán”, dijo a Univision Noticias el economista Carlos Guamán, presidente de la Corporación “El Triunfo”, de Santa Ana, California. “Hay un estancamiento en la economía y esos grupos de personas no tendrán más opción que buscar formas de ingreso apelando a los beneficios de desempleo, estampillas de comida y servicios sociales para sustentarse y, al menos, poder pagar la renta para su sobrevivencia”.

Till von Wachter , Profesor de Economía en la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) y director del Centro Federal de Datos de Investigación Estadística indicó a Univision Noticias que la crisis económica en el país parece haber afectado más a algunos de los trabajadores más vulnerables del país.



“Vemos que los trabajadores más jóvenes y menos educados han constituido una parte desproporcionada de los reclamantes de subsidios de desempleo, al igual que los trabajadores afroestadounidenses y las mujeres”, dijo. “Ciertos sectores también se han visto afectados mucho más que otros, con muchas más reclamaciones provenientes de industrias como el alojamiento y los servicios de alimentos, el comercio minorista y las artes, el entretenimiento y la recreación”.

El economista destacó que, además, entre esos trabajadores que representan una mayor parte de los solicitantes de seguro de desempleo, muchos de ellos también tuvieron ingresos previos más bajos antes de la crisis.

“Esto tiene dos efectos: es probable que tengan menos riqueza a la que pueden recurrir en caso de despido, y si son despedidos, reciben un monto de beneficio semanal más bajo a través del sistema de beneficios de desempleo, ya que los montos de beneficios se basan en ganancias anteriores (en California, es el 50% de sus ganancias anteriores, pero tiene un límite de $ 450).

Sin embargo, consideró que con los beneficios adicionales de $ 600 provenientes de la Compensación Federal de Desempleo Pandémico (FPUC) que vencen esta semana, muchos de estos reclamantes ahora recibirán beneficios semanales que están por debajo de la línea de pobreza federal para individuos solteros.

“Para que tengamos una recuperación completa a final de año es necesario que se extienda el subsidio federal de desempleo”, dijo a Univision Noticias, el economista Christopher Thornberg, fundador de Beacon Economics y Director del Centro de Negocios y Previsiones Económicas de UC Riverside School. “Yo no creo que estemos en una recesión económica; si analizamos toda la actividad económica de abril y mayo, yo diría que la recesión terminó en abril, no como en 2008 que tardamos casi siete años en volver a la normalidad”.

En marzo, EEUU aprobó un paquete de estímulo económico de 2.2 billones de dólares, considerado el mayor de la historia moderna del país, con el objetivo de contrarrestar los efectos del coronavirus, aunque la gravedad de la crisis de salud demostró que fue insuficiente.

"Creo que si lo extienden $400 semanales serían una cifra razonable, aunque para ello se requiere un poco de liderazgo para que se apruebe (en Washington)", dijo el economista Thornberg.