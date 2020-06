Mientras se prepara un segundo pago de estímulo económico, en California miles aún esperan el primero

El paquete llamado HÉROES (Health and Economic Recovery Omnibus Emergency Solutions) propone una inversión de 3 mil millones de dólares en pagos directos a personas con el fin de continuar reactivando la economía en el país.

Sin embargo, el experto en finanzas Carlos Guamán asegura que millones de personas en Estados Unidos están a la espera de dicha ayuda económica. "160 millones de estadounidenses o personas que preparan impuestos ya recibieron pero aún hay entre 30 y 35 millones de personas que aún no lo han recibido", asevera.



Entre las razones Guamán explica que debido a que "muchos trabajadores no estaban en las oficinas del gobierno hay más de 10 millones de sobres que tienen que abrir, procesar. Dentro de esos millones de sobres hay muchos millones de impuestos ya sea de 2018 o de 2019 y que no los han procesado y ese es una de las razones por qué no ha recibido el cheque".