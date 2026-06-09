Donald Trump Ataques, tensión y desconfianza: el eterno enfrentamiento entre Donald Trump y la prensa independiente El pasado fin de semana el presidente Donald Trump añadió un episodio más a su larga cadena de enfrentamientos contra periodistas y medios de comunicación, cuando abandonó una entrevista en NBC News al ser cuestionado sobre si tiene evidencias de sus afirmaciones sobre supuestos fraudes electorales en estados como California.

Video Trump llama "tonta" a periodista al ser cuestionado sobre presupuesto del Salón de Baile

El pasado fin de semana, el presidente Donald Trump tuvo el enésimo encontronazo con la prensa independiente en EEUU, cuando abandonó una entrevista en 'Meet The Press' en NBC News al ser consultado sobre si tenía evidencias sobre sus alegatos de fraudes electorales en estados como California, donde se está llevando a cabo un conteo de votos tras las elecciones primarias de la semana pasada.

Video El presidente Donald Trump denuncia fraude en elecciones de California y abandona entrevista



"Son un canal parcial y deshonesto. Lo siento. Vamos a dejarlo aquí porque ya he tenido suficiente. Gracias, querida. "Que lo pases bien", le dijo Trump a la presentadora de "Meet the Press", Kristen Welker, antes de levantarse y abandonar la entrevista que se emitió este domingo.

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En la entrevista se plantearon varias preguntas sobre Irán, las armas nucleares y sus promesas de campaña de mantener a Estados Unidos al margen de las guerras en el extranjero. También se le pidieron pruebas sobre

sus alegatos de que las elecciones de 2020 o las recientes primarias en California fueron "amañadas", o su opinión sobre el aparentemente fallido proyecto de fondo milmillonario para compensar a quienes el presidente considera víctimas de persecución política por la justicia.

A todo esto, Trump contestó con aseveraciones como "Me encanta la idea [del fondo de compensación] porque gente como tú, la prensa falsa y sucia, la prensa corrupta, gente como el estúpido de Biden... destruyeron a la gente". "Enviaron a la cárcel a personas que no hicieron nada malo".

Y sobre las pruebas de fraude electoral, Trump dijo a la periodista: "o eres deshonesta o eres estúpida", antes de abandonar la entrevista.

Ataques y encontronazos periódicos

Estas descalificaciones no son novedad, sino que se han reiterado desde que el presidente Trump retornó a la Casa Blanca.

Apenas la semana pasada, Trump desde el Salón Oval dijo a Caitlan Collins, corresponsal jefe de CNN en la Casa Blanca, dijo sobre el mismo fondo de compensación era una gran idea ante "gente como tú ha abusado tan mal de las personas, cadenas de noticias falsas como CNN o The New York Times han abusado tanto que deberían avergonzarse'".

Y dijo sobre Collins, "ella solía ser una conservadora de Alabama, ¿pueden imaginarlo? En particular CNN hace reportes tan falsos. Pero ahora tienen nuevos propietarios, así que veremos si lo corrigen, aunque lo dudo, porque es díficil corregir la basura".

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Tanto la cadena de noticias por cable CNN como The New York Times reciben frecuentes ataques verbales o en mensajes en redes sociales de parte de Trump.

En febrero pasado, Trump ya había tenido otras duras palabras contra Collins, que le había preguntado sobre las críticas de las sobrevivientes del caso Epstein al Departamento de Justicia de su administración. "Eres la peor reportera, no es de extrañar que CNN no tenga audiencia con gente como tú", dijo el presidente de EEUU, y luego añadió: "Creo que nunca te he visto sonreír" La he conocido por 10 años y no creo haberla visto sonreír".

A mediados de mayo pasado el presidente Trump respondía preguntas sobre su controvertido proyecto de salón de baile en la Casa Blanca. Una reportera le pregunta por el costo de la obra, diciéndole que se había duplicado. La respuesta del mandatario fue que ello ocurrió porque "dupliqué el tamaño, persona tonta. No eres una persona inteligente".

MS NOW asegura que la frase fue dicha a su periodista Akayla Gardner, quien antes había señalado a Trump que él mismo quería despedir el expresidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, por alzas de costos en obras de remodelación de los edificios de la Fed.

También el mes pasado el presidente Trump arremetió contra un periodista de The New York Times, David Sanger, quien le había preguntado sobre la guerra contra Irán en Medio Oriente. El mandatario le dijo "tipo falso" que no escribe con precisión sobre lo que llamó una "victoria militar total" de EEUU contra la República Islámica.

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"Es traicionero lo que escribes. Ustedes en The New York Times y CNN son los peores. Deberías saberlo, David, eres unn profesional. Tus editores te dicen que escribir, y deberías avergonzarte de eso", aseveró Trump a Sanger a bordo del avión presidencial.

Otra reportera, Catherine Lucey, de la cadena Bloomberg, también fue blanco de agresiones del presidente en noviembre de 2025, cuando le preguntaba a bordo del Fuerza Aérea Uno sobre los archivos Epstein.

"Silencio, cerdita", le espetó Trump.

Y pocos días después de esto, le dijo a Mary Bruce, corresponsal de ABC News "eres una terrible persona y reportera", criticando lo que llamo "su actitud" mientras respondía a la prensa acompañado del príncipe heredero de Arabia Saudita Mohamed bin Salmán.

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Según Reporteros Sin Fronteras, Estados Unidos se ubica en el puesto 64 de 180 países del mundo en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa.