Aranceles Un tribunal de apelación falla que el gobierno puede seguir recaudando aranceles del 10% temporalmente El Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Washington DC decidió que el gobierno de EEUU puede seguir recaudando el arancel global del 10% que impuso en febrero mientras los recursos judiciales contra dichos aranceles siguen su curso en los tribunales, en lo que constituye una victoria procesal para la administración Trump, por considerarse que su caso "tiene probabilidades de prosperar en cuanto al fondo".

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El gobierno de EEUU puede seguir recaudando el arancel global del 10% que impuso en febrero mientras los recursos judiciales contra dichos aranceles siguen su curso en los tribunales, según dictaminó el jueves un tribunal federal.

La decisión del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Washington supuso una victoria procesal para la administración Trump, al concluir que su caso "tiene probabilidades de prosperar en cuanto al fondo".

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Lo que está en juego son los aranceles temporales del 10 % a nivel mundial que el presidente Donald Trump impuso después de que, en febrero, la Corte Suprema anulara unos aranceles aún más amplios, de dos dígitos, que el presidente había impuesto el año pasado a casi todos los países del mundo.

La decisión de la Corte supuso un revés para el mandatario, que convirtió esos gravámenes en un emblema de la política económica de su segundo mandato.

Los nuevos aranceles, invocados en virtud de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, están programados para expirar el 24 de julio. El gobierno de Trump ha iniciado gestiones para implementar para esa fecha nuevos aranceles más duraderos.

La Sección 122, que nunca antes se había utilizado para justificar impuestos a la importación, permite al presidente imponer aranceles a nivel mundial de hasta un 15% durante 150 días, tras los cuales se necesita la aprobación del Congreso para prorrogarlos.

La Sección 122 está dirigida a lo que denomina "problemas fundamentales de pagos internacionales". Lo que se discute es si esa redacción abarca los déficits comerciales —la diferencia entre lo que Estados Unidos vende a otros países y lo que les compra—, como sostiene la administración de Trump.

El mes pasado, un panel dividido de tres jueces del Tribunal Especializado de Comercio Internacional de Nueva York determinó que los aranceles globales del 10% eran ilegales después de que pequeñas empresas presentaran una demanda para detenerlos. El tribunal de comercio dictaminó por 2 votos contra 1 que Trump se extralimitó en la facultad arancelaria que el Congreso había delegado al presidente en virtud de la ley. Los aranceles son "inválidos" y "no autorizados por la ley", escribió la mayoría.