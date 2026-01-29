Noticias Arrestan a la medallista olímpica Sha'Carri Richardson por conducir a exceso de velocidad en Florida Richardson fue arrestada por supuestamente conducir a 167 kilómetros por hora en una autopista a las afueras de Orlando.



La medallista de oro olímpica Sha'Carri Richardson fue arrestada y acusada de exceso de velocidad en Florida este jueves 29 de enero, de acuerdo con reportes de la policía local.

Richardson fue arrestada por supuestamente conducir a 167 kilómetros por hora en una autopista a las afueras de Orlando.

Un vocero del departamento del sheriff del condado de Orange declaró que circulaba "peligrosamente pegada a otro vehículo y cruzando carriles para rebasar a otros conductores".

¿Quién es Sha'Carri Richardson y cuáles son sus polémicas?

La velocista de 25 años es una de las mujeres más rápidas de todos los tiempos, habiendo ganado una medalla de plata en los 100 metros planos en los Juegos Olímpicos de París 2024 y el oro en el relevo 4x100 ese mismo año.

Las medallas olímpicas de Richardson llegaron tras ser descalificada de los Juegos Olímpicos de 2020 tras dar positivo por sustancias químicas presentes en la marihuana.