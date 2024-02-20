Cambiar Ciudad
El hombre que mató a dos policías y un bombero en Minnesota carecía de permiso para tener armas

Los registros judiciales muestran que el hombre que murió después de matar a dos policías y un bombero el fin de semana en un suburbio de Minneapolis carecía de permiso para tener armas de fuego.

picture
Univision y AP
Video “Son héroes”: con emotiva vigilia recuerdan al bombero y los dos policías asesinados en Minnesota

El hombre que falleció después de disparar fatalmente a dos policías y un bombero en un suburbio de las afueras de Minneapolis no tenía permiso legal para portar armas por una condena previa por agresión y estuvo envuelto en una disputa de años sobre la custodia y el apoyo financiero de sus tres hijos mayores, según muestran los registros judiciales.

Las autoridades identificaron el lunes a Shannon Gooden, de 38 años, como el responsable de abrir fuego contra la policía en una zona acomodada de Burnsville después de una llamada a emergencias por un incidente de violencia doméstica la madrugada del domingo.

La persona que llamó, no identificada, informó que Gooden se había atrincherado en su casa con miembros de su familia, incluidos menores de entre 2 y 15 años. Fue encontrado muerto dentro de la casa horas después.

Las autoridades dijeron que Gooden disparó y mató a los oficiales Paul Elmstrand y Matthew Ruge, ambos de 27 años, y a Adam Finseth, de 40 años, un bombero y paramédico asignado al equipo SWAT de la ciudad. Otro oficial, el sargento Adam Medlicott, resultó herido de bala.

El enfrentamiento de Gooden con la policía se produjo dos días antes de una audiencia programada en el tribunal de distrito sobre sus disputas legales en curso con la madre de sus tres hijos mayores.

Por qué le habían prohibido tener armas

Los registros judiciales muestran que el estado prohibió a Gooden poseer armas después de que se declarara culpable en 2008, a los 22 años, de agresión en segundo grado con un arma peligrosa. Los fiscales dijeron que arrojó piedras y sacó un cuchillo a un hombre en el estacionamiento de un centro comercial de Burnsville.

Hasta el lunes, las autoridades no habían proporcionado detalles sobre la llamada del domingo que llevó a la policía a la casa de Gooden, y no está claro exactamente cómo murió. Pero los registros judiciales sugieren que estaba a cargo de siete hijos: los tres mayores de una mujer, dos más de otra y los dos hijos de una relación anterior.

Los registros judiciales también muestran que sus disputas sobre la custodia de sus tres hijos mayores se habían vuelto cada vez más complejas. Acusó a la madre, Noemí Torres, de negligencia, y ella lo acusó de abusar de ella y de los niños.

Torres le dijo a KARE-TV que sus tres hijos, de entre 12 y 15 años, estaban en la casa durante el enfrentamiento. Agregó que su hija le dijo que Gooden le puso orejeras antes de comenzar a disparar y que no tuvo miedo hasta que él le preguntó: "¿Quieres venir conmigo?", refiriéndose a morir con él.

Torres también le dijo a KARE-TV que Gooden había dicho anteriormente que dispararía a la policía si ella llamaba al 911. “Vamos a tener un tiroteo”, lo citó Torres, según breves extractos de una entrevista que KARE-TV publicó en las redes sociales. “Los voy a matar a todos”.

Video AR-15: el rifle de las masacres en Estados Unidos


Los fiscales se habían opuesto al intento de Gooden de restaurar su derecho a poseer armas después del incidente de 2007, en el que dijeron que Gooden siguió a una joven y a una prima desde un centro comercial hasta un estacionamiento y amenazó con rajarles las ruedas. Además, corrió hacia el hermano de la mujer con un cuchillo, pero un guardia de seguridad lo desarmó, por lo que le arrojó piedras antes de alejarse a toda velocidad en su propio vehículo, dijeron los fiscales.

Gooden terminó de cumplir cinco años de libertad condicional por el cargo de agresión de 2007 en 2013.

Cuando solicitó sin éxito a un tribunal en 2020 que le restablecieran sus derechos a portar armas, él y su abogado dijeron que había madurado y que lamentaba sus malas decisiones pasadas.

“Es un buen hombre con sus compañeros y su familia”, escribió un viejo amigo al juez en agosto de 2020. “Él personalmente me ha guiado a mí y a muchos otros a través de momentos muy difíciles gracias a la bondad de su corazón”.

Gooden dijo en una declaración jurada: “Me arrepiento mucho y he aprendido de las malas decisiones de mi pasado. Me gustaría tener una segunda oportunidad de demostrar que soy un miembro productivo de la sociedad”.

Mira también:

Video Hallan varias armas en la casa de un estudiante hispano: planeaba realizar un tiroteo en su escuela
