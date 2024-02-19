Lo que se sabe de la muerte de dos policías y un bombero que acudieron a una llamada de emergencia en Minnesota

Video Las nuevas cifras de la economía y la incertidumbre por los crecientes tiroteos: Lo bueno y lo malo de la semana

Una comunidad de los suburbios de Minneapolis amaneció este lunes de luto después de que el fin de semana un hombre fuertemente armado matara a dos agentes de policía y un bombero, según informaron las autoridades.

Además, en el intercambio de disparos registrado en Burnsville, un tercer agente resultó herido. Mientras que el sospechoso de realizar los disparos desde el interior de una vivienda también murió.

El superintendente de la oficina de aprehensión criminal de Minnesota, Drew Evans, habló de "un día terrible".

Un intercambio de disparos que dejó cuatro víctimas

El intercambio de disparos entre un hombre y la policía se dio después de que agentes respondieran a una llamada relacionada con un hombre armado que se había atrincherado en una casa donde había siete menores de 2 a 15 años de edad.

La vivienda estaba rodeada de coches de policía que mantenían a la prensa y al público alejados del lugar donde se produjeron los disparos. Burnsville es una ciudad de unos 64,000 habitantes, situada a unas 15 millas al sur del centro de Minneapolis.

Funcionarios de la ciudad dijeron en un comunicado de prensa que todo comenzó como un informe de una situación de violencia doméstica. "Después de llegar, la situación se intensificó en un tiroteo con los agentes que respondieron al llamado", dice el documento.



Las autoridades municipales identificaron a los agentes fallecidos como Paul Elmstrand y Matthew Ruge, ambos de 27 años. Otro agente de policía, el sargento Adam Medlicott, resultó herido y fue hospitalizado con lesiones que se cree que no ponen en peligro su vida.

El bombero, identificado como Adam Finseth, de 40 años, fue tiroteado mientras estaba prestando ayuda a un oficial herido, dijeron las autoridades. Evans dijo en una conferencia de prensa que el paramédico formaba parte de un equipo SWAT.

¿Qué pasó con el atacante y su familia?

La Asociación de Policías y Agentes de Paz de Minnesota dijo que las negociaciones con el sospechoso, del cual no se ha revelado su identidad, se prolongaron durante cuatro horas antes de que un equipo SWAT entrara en la vivienda.

Siete menores estaban dentro de la casa en el momento en que llegaron las autoridades. La ciudad dijo que la familia consiguió salir de la casa más tarde.

Las autoridades después informaron que el atacante había muerto, sin embargo, no dieron detalles sobre cómo.

Se recuperaron varias armas de la propiedad, pero la policía no precisó si se trataba de pistolas o de rifles semiautomáticos más potentes.

Las autoridades lamentan la muerte de sus compañeros

Tras los hechos, diversas autoridades y organizaciones han lamentado los acontecimientos y enviado condolencias a las familias de las víctimas.

"Nunca debemos dar por sentado la valentía y los sacrificios que nuestros policías y equipos de emergencia hacen cada día", declaró el gobernador de Minnesota, Tim Walz. "Mi corazón está con sus familias y todo el estado de Minnesota está con Burnsville".

Otras agencias policiales empezaron inmediatamente a publicar mensajes de condolencia en las redes sociales.

