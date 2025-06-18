En duro revés para los derechos de las personas transgénero, la Corte Suprema mantiene esta ley de Tennessee

Video La tensa discusión entre una gobernadora demócrata y Trump: "Nos vemos en el tribunal"

La Corte Suprema asestó un golpe a los derechos de las personas transgénero al mantener una ley de Tennessee que restringe los tratamientos de afirmación o transición de género para menores.

En una decisión 6-3, el máximo tribunal protegió de desafíos legales los muchos esfuerzos que lleva adelante el gobierno de Donald Trump y administraciones estatales para limitar las protecciones a las personas transgénero. Además de Tennessee, otros 26 estados tienen leyes similares.

El juez presidente de la Corte Suprema, John Roberts, escribió en nombre de la mayoría conservadora que la ley no viola el derecho constitucional que requiere que toda persona sea tratada conforme a los mismos derechos.

En una opinión contraria, la magistrada Sonia Sotomayor escribió que la mayoría de los jueces "abandona a los niños transgénero y a sus familias a costa de motivos políticos".

La decisión se da en medio de una serie de esfuerzos federales y estatales para regular la vida de las personas transgénero, incluyendo su participación en competiciones deportivas y qué baños pueden utilizar. En abril, el gobierno de Donald Trump demandó a Maine por no cumplir con una movida de la administración para prohibir la participación de atletas transgénero en deportes femeninos.

El presidente republicano también ha buscado bloquear el gasto federal en atención médica de afirmación de género para menores de 19 años, promoviendo en su lugar la terapia de conversación solo para tratar a jóvenes transgénero. Además, la Corte Suprema le ha permitido expulsar a los militares transgénero, incluso mientras continúan las batallas judiciales. El presidente también firmó otra orden para definir los sexos como solo masculino y femenino.

La administración de Trump, además, ha pedido que se use solo terapia, no medidas de salud más amplias, para tratar a jóvenes transgénero.

Los jueces actuaron un mes después de que el máximo tribunal del Reino Unido diera un revés a los derechos de las personas transgénero, dictaminando por unanimidad que la Ley de Igualdad del Reino Unido permite que las mujeres transgénero sean excluidas de algunos grupos y espacios separados por sexos, como vestuarios, albergues para personas sin hogar, zonas de natación y servicios médicos o de asesoramiento proporcionados solo para mujeres.

Hace cinco años, la Corte Suprema dictaminó que las personas transgénero, así como las personas gays y lesbianas, están protegidas por una histórica ley federal de derechos civiles que prohíbe la discriminación sexual en el lugar de trabajo. Esa decisión no se ve afectada por el fallo del miércoles.

¿Violación de la cláusula de protección igualitaria?

Sin embargo, en el fallo, los jueces se negaron a aplicar el mismo tipo de análisis que la corte utilizó en 2020 cuando determinó que "el sexo juega un papel inequívoco" en las decisiones de los empleadores de castigar a las personas transgénero por rasgos y comportamientos que, de otro modo, tolerarían. Roberts se unió a la opinión del juez Neil Gorsuch, quien también formó parte de la mayoría del miércoles.

El fiscal general de Tennessee, Jonathan Skrmetti, calificó el fallo en redes sociales como una "¡VICTORIA histórica para Tennessee en la Corte Suprema en defensa de los niños estadounidenses!".

Hay alrededor de 300,000 personas entre 13 y 17 años y 1.3 millones de adultos que se identifican como transgénero en Estados Unidos, según el Instituto Williams de la Facultad de Derecho de la UCLA. El Instituto Williams es un grupo de expertos que investiga la orientación sexual y la identidad de género demográfica para fundamentar leyes y decisiones de políticas públicas.

Cuando se presentó el caso en diciembre, la administración demócrata del entonces presidente Joe Biden y las familias de adolescentes transgénero solicitaron al Tribunal Supremo que anulara la prohibición de Tennessee por considerarla discriminación sexual ilegal y que protegiera los derechos constitucionales de los estadounidenses vulnerables.

Argumentaron que la ley viola la cláusula de protección igualitaria de la 14.ª Enmienda. La ley de Tennessee prohíbe los bloqueadores de la pubertad y los tratamientos hormonales para menores transgénero, pero permite el uso de estos mismos fármacos para otros fines.

Poco después de que Trump asumiera el cargo, el Departamento de Justicia informó al tribunal que su postura había cambiado.

Un tema importante en el caso fue el nivel adecuado de escrutinio que los tribunales debían aplicar a dichas leyes.

El nivel más bajo se conoce como revisión de base racional, y casi todas las leyes analizadas de esa manera se confirman en última instancia. De hecho, el tribunal federal de apelaciones de Cincinnati que permitió la aplicación de la ley de Tennessee sostuvo que los legisladores actuaron racionalmente para regular los procedimientos médicos, dentro del marco de sus atribuciones.

El tribunal de apelaciones revocó la decisión de un tribunal de primera instancia que empleó un nivel de revisión más riguroso, el cual se aplica en casos de discriminación sexual. En virtud de este examen más exhaustivo, el estado debe identificar un objetivo importante y demostrar que la ley contribuye a su cumplimiento.

