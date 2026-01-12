Aranceles Trump dice que si la Corte anula los aranceles, sería "imposible" devolver el dinero que se ha cobrado a los países El presidente Donald Trump reaccionó este día en su cuenta de Truth Social sobre los aranceles que ha impuesto a distintos países



Video Donald Trump amenaza con ataque por tierra a cárteles mexicanos

El presidente Donald Trump, indicó este lunes en su cuenta de Truth Social, que si la Corte Suprema decidiera anular los aranceles que ordenó implementar en 2025, para Estados Unidos sería "prácticamente imposible" devolver las cantidades cobradas a los importadores.

Las cifras reales que tendríamos que pagar si, por cualquier razón, la Corte Suprema fallara en contra de Estados Unidos en materia de aranceles, ascenderían a cientos de miles de millones de dólares"

PUBLICIDAD

Agregó que esto a se sumaría la cantidad que los países y las empresas requerirían por las inversiones que realizan en la construcción de plantas, fábricas y equipos para evitar el pago de aranceles.

Si sumamos estas inversiones, ¡estamos hablando de billones de dólares! Sería un completo desastre, casi imposible de pagar para nuestro país.



Aseguró que cualquiera que diga que esto se puede hacer rápido y fácilmente estaría dando una "respuesta falsa, inexacta o totalmente errónea a esta pregunta tan amplia y compleja". Agregó que asemás, si esto fuera posible, "serían cantidades tan grandes que tomaría muchos años determinar de qué cifra estamos hablando, e incluso a quién, cuándo y dónde pagar".