Vladimir Putin Volodimir Zelenski llama a Vladimir Putin “esclavo de la guerra” en la Conferencia de Seguridad de Múnich El presidente de Ucrania llamó “esclavo de la guerra” a su homólogo ruso y pidió más misiles ante los ataques de Rusia.

Video Zelensky anuncia cumbre de paz trilateral, mientras Rusia lanza ataque masivo de drones en Ucrania

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo este sábado en la Conferencia de Seguridad de Múnich que su homólogo ruso , Vladimir Putin, es "un esclavo de la guerra".

"Nadie en Ucrania se cree que [Putin] vaya a dejar a nuestra gente tranquila, y tampoco dejará tranquilas a otras naciones europeas, porque no puede prescindir de la idea de la guerra. Puede que él se vea a sí mismo como un zar, pero en realidad es un esclavo de la guerra", declaró el mandatario ucraniano, quien insistió en que su homólogo ruso no lleva "una vida normal".

Zelenski, que se encuentra en este foro de seguridad desde el viernes, insistió en la importancia del suministro rápido de misiles de defensa antiaérea, para protegerse de unos ataques rusos que según él dañaron todas las centrales eléctricas ucranianas.

La mayoría de ataques van dirigidos contra nuestras centrales eléctricas y otras infraestructuras de gran importancia. No queda una sola central en Ucrania que no haya sido dañada por los ataques rusos Volodimir Zelenski



Los bombardeos dejaron a cientos de miles de personas sin calefacción, con temperaturas muy por debajo de cero.

En una publicación en redes sociales, Zelenski afirmó haber hablado por teléfono con el enviado estadounidense Steve Witkoff y el yerno de Donald Trump antes de las conversaciones.

"Confiamos en que las reuniones sean realmente productivas", añadió.

Sin embargo, al no haber ningún avance diplomático hasta el momento, el líder ucraniano ha instado a sus aliados occidentales a tomar decisiones políticas más rápidas.

"Las armas evolucionan más rápido que las decisiones políticas destinadas a detenerlas", afirmó.

Los drones Shahed, de diseño iraní, que Rusia utilizaba se han vuelto mucho más letales, señaló.

El viernes, Rusia anunció una nueva ronda de conversaciones el 17 y 18 de febrero con representantes de Ucrania y Estados Unidos, para tratar de encontrar una salida al conflicto, que pronto entrará en su quinto año.

Los dos países ya mantuvieron en Abu Dabi dos rondas de conversaciones, con mediación de Estados Unidos, aunque no lograron un avance decisivo, ya que Moscú y Kiev mantienen posiciones alejadas sobre la cuestión territorial. Rusia exige que Ucrania se retire del 17% de territorio que controla en la región oriental de Donetsk, en el Donbás.

Zelenski está listo para llegar a un acuerdo

Desde Múnich, Zelenski dijo que su país está "listo para un acuerdo que traiga una paz real a Ucrania y a Europa".

Minutos antes, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se abstuvo en un discurso de comentar las negociaciones sobre Ucrania, y se limitó a lamentar que Naciones Unidas "no solucionó" la guerra.

Ucrania rechaza una retirada unilateral de cualquier porción de territorio y busca garantías de seguridad occidentales sólidas para disuadir a Rusia de relanzar su ofensiva tras cualquier alto el fuego.

Rusia ocupa alrededor de una quinta parte del territorio de Ucrania, incluyendo la península de Crimea que anexó en 2014 y áreas que los separatistas respaldados por Moscú habían tomado antes de 2022.

