Alabama realiza su tercera ejecución con gas nitrógeno: un miembro de una pandilla que asesinó a una mujer en 1994

Video Padre será ejecutado por la muerte de su hija: solo un indulto del gobernador de Texas podría salvarlo

Un prisionero en Alabama, condenado por el asesinato en 1994 de una mujer qua hacía autoestop, se convirtió el jueves en la noche en la tercera persona ejecutada con gas nitrógeno. Se trata de la sexta ejecución ocurrida en ese estado en 2024, según el Death Penalty Information Center.

Carey Dale Grayson, de 50 años, fue uno de los cuatro adolescentes condenados por matar a Vickie Deblieux, de 37 años, quien estaba haciendo autostop por Alabama de camino a la casa de su madre en el estado de Louisiana.

PUBLICIDAD

Grayson fue ejecutado el jueves por la noche en el Centro Correccional William C. Holman en el sur de Alabama.

La polémica alrededor de las ejecuciones con gas nitrógeno

Alabama comenzó este año a utilizar gas nitrógeno para ejecutar algunas sentencias de muerte, el primer uso de un nuevo método de ejecución en Estados Unidos desde que se introdujo la inyección letal en 1982. El método implica colocar una máscara de gas respirador sobre la cara de la persona para reemplazar el aire respirable con gas nitrógeno puro, lo que provoca la muerte por falta de oxígeno.

Después de la ejecución de Kenneth Smith, la primera llevada a cabo por por hipoxia de nitrógeno, la ONU emitió un comunicado en el que expertos de la organización calificaron el método como un caso de “tortura” autorizada por el estado.

"El uso por primera vez en humanos y con carácter experimental de un método de ejecución que se ha demostrado que causa sufrimiento en animales es simplemente escandaloso", dijeron los expertos.

Aún así, el jueves por la mañana, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la solicitud de Grayson de una suspensión, allanando el camino para que la ejecución siguiera adelante. Alabama mantiene que el método es constitucional, pero los críticos, citando cómo las dos primeras personas ejecutadas temblaron durante varios minutos, dicen que el método necesita un mayor escrutinio, particularmente si otros estados siguen el camino de Alabama.

“La normalización de la asfixia con gas como método de ejecución es profundamente preocupante”, dijo Abraham Bonowitz, director ejecutivo de Death Penalty Action.

PUBLICIDAD

La inyección letal es el método de ejecución estándar en Alabama, pero a los reclusos condenados a muerte se les da la oportunidad de optar por la hipoxia con nitrógeno e incluso, la electrocución. Grayson había elegido la hipoxia con nitrógeno antes de que existiera un protocolo para llevarla a cabo.

El crimen cometido por Carey Dale Grayson

El cuerpo mutilado de Deblieux fue encontrado en el fondo de un acantilado cerca de Odenville, Alabama, el 26 de febrero de 1994. Los fiscales dijeron que Deblieux estaba haciendo autostop desde Chattanooga, Tennessee, hasta la casa de su madre en West Monroe, Louisiana, cuando cuatro adolescentes se ofrecieron a llevarla. Los fiscales dijeron que los adolescentes la llevaron a una zona boscosa y la atacaron y golpearon. La arrojaron por un acantilado y luego regresaron para mutilar su cuerpo.

Un médico forense testificó que la cara de Deblieux estaba tan fracturada que fue identificada por una radiografía anterior de su columna vertebral. Sus dedos también habían sido amputados. Los investigadores dijeron que los cuatro adolescentes fueron identificados como sospechosos después de que uno de ellos le mostró a un amigo un dedo amputado y se jactó del asesinato.

Grayson fue el único de los cuatro que enfrentó una sentencia de muerte, ya que los otros adolescentes tenían menos de 18 años en el momento del asesinato. Grayson tenía 19 años. Dos de los adolescentes fueron inicialmente sentenciados a muerte, pero esas sentencias fueron anuladas cuando la Corte Suprema prohibió la ejecución de delincuentes que tenían menos de 18 años en el momento de sus crímenes. Otro adolescente involucrado en el asesinato de Deblieux fue sentenciado a cadena perpetua.

PUBLICIDAD

Las apelaciones finales de Grayson se centraron en el llamado a un mayor escrutinio del nuevo método de ejecución. Argumentaron que el condenado a muerte experimenta "asfixia consciente" y que las dos primeras ejecuciones con nitrógeno no resultaron en una rápida inconsciencia y muerte como había prometido el estado.

“Dado que este es el primer método de ejecución nuevo utilizado en los Estados Unidos desde que se utilizó por primera vez la inyección letal en 1982, es apropiado que este Tribunal aborde las cuestiones relacionadas con este nuevo método”, escribieron los abogados de Grayson.

El jueves por la mañana, los abogados de Grayson presentaron una moción de emergencia por separado ante un juez federal pidiendo que se le permita tomar un sedante antes de la ejecución para ayudarlo con su miedo. Sin embargo, más tarde retiraron la moción.

Los abogados de la oficina del fiscal general de Alabama pidieron a los jueces que permitieran que se llevara a cabo la ejecución, diciendo que un tribunal inferior consideró especulativas las afirmaciones de Grayson.

Los abogados del estado escribieron que el “protocolo de hipoxia de nitrógeno de Alabama se ha utilizado con éxito dos veces, y ambas veces resultó en una muerte en cuestión de minutos”.

Con información de The Associated Press.

Vea también: