Reserva Federal

Adriana Kugler, exgobernadora hispana de la Reserva Federal, violó reglas de inversión del banco central, según informe

Adriana Kugler, quien renunció abruptamente en agosto a su cargo en la Reserva Federal, violó reglas de negociación del banco central, según un informe de la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos publicado el sábado.

Por:Univision
Video Trump critica el nombramiento de Powell como jefe de la Fed, pero fue él quien le nombró

Adriana Kugler, la primera hispana en ocupar un puesto en la junta de gobernadores de la Reserva Federal y quien renunció abruptamente en agosto, violó en varias ocasiones las reglas de inversión del banco central, según un informe de la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos publicado este sábado.

En el reporte se refieren a compras y ventas repetidas de acciones individuales, incluidas de empresas como Apple, Southwest Airlines y Cava, así como de un grupo de restaurantes.

Las transacciones ocurrieron durante el llamado período de suspensión previo a las reuniones de política monetaria, en el que a los funcionarios de la Reserva no se les permite realizar ese tipo de operaciones.

Kugler, de origen colombiano, alegó en los formularios que las operaciones fueron realizadas por su esposo sin su conocimiento y que "su cónyuge no tenía intención de violar ninguna regla o política".

Los señalamientos contra Kugler

Algunas de las operaciones detectadas, que estaban entre los 1,000 y los 250,000 dólares, fueron señaladas al organismo de control interno de la Reserva Federal a principios de 2025.

Esto ocurrió tras reuniones que Kugler mantuvo con los responsables de cumplimiento normativo en 2024, dijo al diario The New York Times un funcionario de la Reserva Federal.

La Reserva endureció sus reglas de compra-venta en 2022, luego de que se determinara que varios políticos habían estado participando activamente en mercados financieros mientras el banco tomaba medidas económicas agresivas a inicios de la pandemia.

Tres funcionarios renunciaron como resultado entre 2021 y 2022.

Esa norma aplica también a miembros de la Reserva, así como a cónyuges e hijos, y les prohíbe hacer transacciones individuales con empresas, les limita las compras en fondos mutuales, así como otras inversiones.

También prohíbe inversiones con criptomonedas, monedas extranjeras, productos de inversión, y cualquier transacción durante un periodo de dos semanas antes de que se vaya a llevar a cabo una votación sobre las tasas de interés.

Cuando anunció su renuncia a inicios de agosto, Kugler no especificó las razones de su salida; solo dijo que volvería a la enseñanza en la Universidad de Georgetown.

El presidente Donald Trump dijo entonces que estaba "contento" con el anuncio y que eso le permitiría nombrar a una nueva persona para la junta directiva que estuviera a favor de un recorte de las tasas de interés.

El anuncio de este sábado, dice el Times, puede estar dando señales del motivo por el que Kugler dejó su cargo.

