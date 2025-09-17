Se espera que la Fed recorte su tasa de interés por primera vez este año y dé pistas sobre la economía

Se espera que la Reserva Federal (Fed) anuncie este miércoles un recorte de su tasa clave de interés, la primera vez este año. Esto con un contexto económico complicado en el que se ha enfriado el empleo y la inflación se ha acelerado en medio de los aranceles de Donald Trump.

A ello hay que sumarle el ambiente de presión política en el que se reúne la junta de gobernadores del banco central. Tan reciente como este lunes, una corte de apelaciones mantuvo por ahora en su cargo a la gobernadora Lisa Cook, a quien Trump busca sacar en medio de alegaciones por unas transacciones hipotecarias, y el Senado confirmó al aliado del presidente Stephen Miran como miembro de la junta que toma las decisiones de política monetaria.

PUBLICIDAD

Dado que la creación de empleos se ha deteriorado de forma brusca en los últimos meses, el consenso de los analistas es que la Fed recortará su tasa clave de interés en un cuarto de punto porcentual, de acuerdo con la herramienta FedWatch.

La tasa de interés de referencia del banco central se ubica actualmente en un rango de entre 4.25% y 4.5%. Lleva ahí todo este año a pesar de la fuerte presión de Trump para que la baje. Esto principalmente porque la Fed ha dicho que mira con cautela el impacto de los aranceles, impuestos que suelen ser trasladados parcialmente a los consumidores.

Los datos cruciales para la Fed: la inflación y el empleo

La cifra más reciente de la inflación mostró que se aceleró a su mayor ritmo en siete meses: 0.4% en agosto frente a julio. Tras el reporte, algunos analistas señalaron que probablemente se trate del alza gradual que habían anticipado. El presidente de la Fed, Jerome Powell, también había previsto que las alzas de los precios a causa de los aranceles comenzaran a reflejarse entrado el segundo semestre.

Por mandato del Congreso, la Fed tiene que velar principalmente dos cosas: que la inflación permezca controlada y que el empleo crezca lo más que se pueda sin llegar a alimentar una escalada de los precios.

La situación se complica cuando saltan señales de alerta en ambos factores al mismo tiempo, lo que está sucediendo en este momento. "En el corto plazo, los riesgos inflacionarios apuntan al alza y los riesgos sobre el empleo a la baja, es una situación desafiante", reconoció Powell en su reciente discurso.

PUBLICIDAD

El sector laboral está ahora más en la mira que hace apenas unas semanas en medio de revisiones significativas a las robustas cifras que se habían reportado y de nuevos datos débiles.

Este mes se supo que la economía de Estados Unidos posiblemente creó unos 900,000 puestos de trabajo menos que lo que se había estimado entre marzo de 2024 y el pasado marzo. Esa noticia se sumó a una revisión previa que enfureció a Trump y llevó al despido brusco de la exencargada de la oficina de estadísticas laborales.

La tasa de desempleo no ha subido significativamente. Pero analistas y el propio Powell consideran que algo tiene que ver la política de detenciones y deportaciones del gobierno de Trump. "El crecimiento de la fuerza laboral se ha desacelerado considerablemente este año con el fuerte declive en la inmigración, y la tasa de participación en la fuerza laboral ha bajado en los últimos meses", dijo Powell.

Las pistas que saldrán de esta reunión de la Fed

Al cierre de este encuentro se conocerán también las nuevas proyecciones de la Fed, en un horizonte tan amplio como hasta 2028. Lo que estimen los funcionarios para la inflación y el empleo, y en menor medida el crecimiento económico, será clave para posibles recortes adicionales de la tasa de interés más adelante este año y entrado el que viene.

También para proyectar la magnitud de las potenciales rebajas. Los analistas por ahora se inclinan mayormente por recortes graduales de un cuarto de punto porcentual en las siguientes reuniones de la Fed, de acuerdo con la herramienta FedWatch.

Otro punto interesante tras esta reunión será saber cómo votaron los miembros de la junta de gobernadores. En el encuentro previo hubo dos disensos por primera vez desde 1993. Dos gobernadores, Christopher Waller y Michelle Bowman, ambos designados por Trump, discreparon y votaron a favor de reducir la tasa referencial en un cuarto de punto porcentual.

PUBLICIDAD

En esta reunión se da casi por descontado que el recién llegado Miran también votará a favor de un recorte de la tasa referencial.

Mira también: