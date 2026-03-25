Noticias Actualización del caso Nancy Guthrie: Hallazgo de la policía revela fraude A más de 50 días de la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la periodista de NBC Savannah Guthrie, las autoridades del condado de Pima han emitido una actualización relevante sobre el caso

Video Caso Nancy Guthrie | Familia suplica ayuda para hallar a su madre desaparecida en Arizona

A más de 50 días de la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la periodista de NBC Savannah Guthrie, las autoridades del condado de Pima han emitido una actualización relevante sobre el caso.

La investigación, que continúa en curso en Arizona, ha derivado en la detección de actividades fraudulentas relacionadas con supuestas campañas de recaudación de fondos vinculadas a la búsqueda.

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Campañas falsas de recaudación

El sheriff Chris Nanos, del Pima County Sheriff's Office, informó que no existe ningún esfuerzo oficial de financiamiento mediante plataformas externas, lo que encendió las alertas sobre intentos de engaño al público.

Las autoridades han aclarado que cualquier iniciativa que solicite dinero en nombre de la investigación carece de autorización oficial.

En particular, se advirtió que no hay campañas verificadas en plataformas de crowdfunding como GoFundMe relacionadas con este caso. Además, se destacó que los fondos destinados a elementos como anuncios o vallas publicitarias provienen únicamente de canales institucionales.

El llamado a la ciudadanía es claro: evitar realizar aportaciones económicas a terceros que afirmen colaborar con la búsqueda, ya que estas solicitudes podrían ser fraudulentas y estar sujetas a investigación.

Lucran con caso de Nancy Guthrie

Nancy Guthrie desapareció la noche del 31 de enero de 2026 en la zona de Catalina Foothills, dentro de la ciudad de Tucson. Desde entonces, las autoridades han mantenido operativos de búsqueda y análisis de información para dar con su paradero.

En medio de este contexto, surgió una petición en línea creada por una persona que se identificó solamente como “una ciudadana preocupada”, sin vínculo directo con la familia. La campaña solicitaba 65 mil dólares con la supuesta intención de apoyar la investigación, aunque no contaba con respaldo oficial.

La campaña de recaudación creada para presuntamente apoyar la búsqueda de Nancy Guthrie ha alcanzado apenas cerca del 4% del monto solicitado; registra 67 donaciones que en conjunto suman 2,180 dólares. No se ha informado si los fondos serán reembolsados a quienes realizaron las aportaciones.

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Llamado a colaboración responsable

Las autoridades reiteran que cualquier persona con información relevante debe comunicarse a los canales oficiales de denuncia. Asimismo, insisten en mantenerse vigilantes ante posibles fraudes y verificar siempre la legitimidad de cualquier solicitud relacionada con casos sensibles como este.

Hasta el momento, Savannah Guthrie no ha emitido declaraciones públicas respecto al fraude relacionado con la campaña de recaudación ni sobre las recientes actualizaciones del caso por la desaparición de su madre.

JICM