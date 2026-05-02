Incendio forestal Incendio en Arizona moviliza a equipos de emergencia y provoca cierre de carretera estatal 85 El Departamento de Policía de Buckeye reportó que los equipos de emergencia lograron detener la propagación del fuego hacia el oeste a la altura de la SR 85, sin embargo la vía permanecerá cerrada.

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Un incendio de maleza registrado en la ciudad de Buckeye, en Arizona, movilizó a múltiples equipos de emergencia la tarde del 2 de mayo de 2026, generando el cierre parcial de una importante vía y la activación de protocolos de seguridad en la zona.

El siniestro se originó en el área del río cercana a las intersecciones de Hazen y Rooks Road. Las llamas se extendieron rápidamente hasta alcanzar más de 160 acres, impulsadas por las condiciones del terreno y el viento en la región.

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Como medida preventiva, las autoridades ordenaron el cierre de la carretera estatal 85, una arteria clave para la circulación en el área, debido al avance del fuego hacia el oeste.

El Departamento de Policía de Buckeye reportó que los equipos de emergencia lograron detener la propagación del fuego hacia el oeste a la altura de la SR 85, sin embargo la vía permanecerá cerrada en dirección del norte, hasta nuevo avise.

“Los equipos de State Land están trabajando en la planificación de las operaciones para el transcurso de la noche”, dijo la Policía local.

El Departamento de Transporte de Arizona recomendó a los conductores buscar rutas alternas, ya que no se estableció un tiempo estimado para la reapertura de la vía.

En las labores de contención participaron bomberos del Departamento de Bomberos de Buckeye, así como equipos de otras localidades del llamado West Valley, incluyendo personal de Goodyear. Las autoridades indicaron que el incendio presenta dificultades de acceso, lo que ha complicado las tareas para sofocar las llamas de manera inmediata.

A pesar de la magnitud del incendio, hasta el momento no se han ordenado evacuaciones obligatorias. Sin embargo, se ha pedido a los residentes cercanos permanecer en sus hogares como medida de precaución, mientras continúan las operaciones de control. Asimismo, se informó que algunas líneas eléctricas fueron desenergizadas para evitar riesgos adicionales, lo que podría generar afectaciones en el suministro eléctrico en zonas aledañas.